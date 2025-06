Cómo los seres humanos evolucionamos para ser monógamos (y por qué no siempre lo somos)

En un mundo en el que las aplicaciones de citas ofrecen infinitas opciones y los tipos de relaciones siguen evolucionando, la pregunta de si los humanos somos monógamos por naturaleza cobra más relevancia que nunca. Alina, una rumana residente en Londres, se planteó la misma pregunta tras explorar el poliamor: la práctica de tener múltiples relaciones íntimas con el pleno conocimiento y consentimiento de todas las partes involucradas. “Hace poco conocí a alguien que es poliamoroso y siempre lo fue”, explica y añade: “Solo quería saber: ¿por qué nos decidimos por la monogamia como sociedad?”.

Una forma de comprender nuestra trayectoria evolutiva es estudiar a nuestros parientes primates más cercanos y sus estrategias reproductivas. “Los gorilas son polígamos: un macho se aparea con varias hembras”, afirma Kit Opie, bióloga evolutiva de la Universidad de Bristol, en Reino Unido y dice: “Por lo tanto, las crías del grupo son todas del macho, pero de distintas madres”.

Pero esta no es una estrategia reproductiva eficaz, explica la Dra. Opie, ya que provoca altas tasas de infanticidio. “El infanticidio es un aspecto bastante horrendo de la vida de los gorilas”, dice. “Es cuando un gorila macho mata crías de gorilas con las que no tiene parentesco, para que su madre se vuelva fértil más rápidamente y él pueda aparearse con ellas. Probablemente no sea una estrategia evolutiva que queramos emular”, remarcó.

Las hembras de bonobo se aparean con varios machos para confundir la paternidad y evitar el infanticidio. Getty Images

Pero entre otros simios más estrechamente relacionados con los humanos, como los chimpancés y los bonobos, las hembras desarrollaron una táctica evolutiva diferente. Se aparean con varios machos, lo que confunde la paternidad y reduce la probabilidad de que sus crías sufran daños.

Los humanos probablemente comenzaron con un sistema similar: grupos de apareamiento con varios machos y varias hembras. Pero hace unos dos millones de años, las cosas cambiaron. “La razón fue el cambio climático”, afirma Opie. “En el África subsahariana, donde vivieron nuestros antepasados, se produjo una sequía y grandes zonas se convirtieron en sabanas. Los primeros humanos necesitaban estar en grupos grandes para protegerse de una gran cantidad de depredadores. Sus cerebros se agrandaron para lidiar con estos grupos grandes y complejos, y por lo tanto, el período de lactancia tuvo que extenderse”, detalla.

¿Es la monogamia la mejor estrategia?

Pero con demasiados machos en grupos grandes, se hizo más difícil confundir la paternidad: “Además, las hembras necesitaban la ayuda de uno de esos machos para criar a sus crías. Así que adoptaron la monogamia”. Según Opie, este cambio fue necesario no porque la monogamia fuera “mejor”, sino porque era la única opción viable.

La crianza de bebés humanos con cerebros grandes y de desarrollo lento hizo de la monogamia la opción más viable para los humanos. Getty Images

Criar crías humanas con cerebros grandes y un desarrollo lento requirió una enorme inversión parental, más de la que una madre normalmente podría gestionar sola. Pero aunque las investigaciones sugieren que los primeros humanos evolucionaron hacia la monogamia, quienes optan por ella suelen tener dificultades para ser fieles a una sola pareja.

“Hay especies que se mantienen con una sola pareja durante toda su vida y no son infieles, pero son bastante raras”, afirma Opie y dice: “Nuestros parientes más cercanos que son monógamos son los gibones. Pero los gibones están separados de otras parejas y probablemente sea más fácil para el macho y la hembra controlar quién entra en su pequeño rincón de la selva tropical y quién no”.

La química de los vínculos

“Pero cuando se pertenece a un grupo grande con varios machos y varias hembras, como los humanos, es mucho más difícil controlar eso, ver si la pareja es infiel o no”, explica. Desde esta perspectiva, la monogamia es menos una norma natural y más una estrategia de supervivencia, una estrategia que conlleva defectos inherentes.

Entonces, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando nos enamoramos o intentamos ser fieles? Sarah Blumenthal, estudiante de doctorado en neurociencia en la Universidad Emory (EE.UU.), estudia a los topillos de pradera, pequeñas criaturas peludas conocidas por formar vínculos de pareja duraderos, similares a los de los humanos.

Los topillos de pradera tienen altos niveles de receptores de oxitocina en los centros de recompensa del cerebro. Getty Images

A diferencia de sus primos, los topillos no monógamos, los topillos de pradera tienen altos niveles de receptores de oxitocina en los centros de recompensa del cerebro. La oxitocina, a menudo llamada la “hormona del abrazo”, se libera en el cerebro durante el contacto físico y los momentos de conexión.

“Si alteramos experimentalmente la señalización de la oxitocina en los topillos de pradera, no pueden formar vínculos fuertes y pasan menos tiempo con su pareja”, afirma Blumenthal. Los humanos tenemos sistemas de oxitocina similares, lo que sugiere que nuestros cerebros están diseñados para experimentar la vinculación como algo gratificante.

Pero otra sustancia química, la dopamina, podría explicar los cambios en nuestro deseo de novedad frente al compromiso. Durante las primeras etapas de la vinculación, la dopamina inunda el cerebro, impulsando la atracción y la apertura. Una vez establecido el vínculo, los patrones de dopamina cambian.

Mujeres con varios maridos

A pesar del argumento evolutivo a favor de la monogamia, las culturas humanas siempre mostraron una amplia gama de modalidades de relaciones. La antropóloga Katie Starkweather, de la Universidad de Illinois, en Chicago, documentó más de 50 casos de poliandria (en los que una mujer tiene varios maridos) en todo el mundo, desde Nepal y el Tíbet en Asia hasta partes de África y América.

Aunque la poliandria es estadísticamente más rara que la poliginia (un hombre con varias esposas), Starkweather advierte que no se debe considerar improbable. “Las mujeres pueden beneficiarse económicamente de tener múltiples parejas. Si su esposo principal fallece o tiene que ausentarse por largos periodos, como era el caso de algunos grupos indígenas norteamericanos, era realmente necesario tener un plan B”, afirma.

En algunos casos, las relaciones no monógamas también ofrecían ventajas genéticas: “En entornos donde la gente enferma mucho y muere a causa de enfermedades, podría ser muy beneficioso tener varios hijos con una composición genética ligeramente diferente”, explica Starkweather. “Podrían encajar mejor con en ese contexto”.

La perspectiva del poliamor

Pero no ser monógamo no está exento de desafíos. Mantener múltiples relaciones requiere tiempo, energía emocional y negociación. Es extremadamente difícil mantener varias parejas, tanto hombres como mujeres. Es difícil económicamente y emocionalmente. “Creo que esa es la razón principal por la que la monogamia sigue siendo la forma de matrimonio más común, según las estadísticas”, afirma Starkweather.

Para Alina, la monogamia no funcionó del todo bien en su relación anterior. Ahora que está en una relación poliamorosa, se encuentra lidiando con emociones complejas. “Los celos pueden ser muy difíciles y fuertes”, admite y explica: “Pero, en mi caso, muchos de ellos pueden provenir de sentir que no son honestos contigo, y en cuanto sé que lo son, eso me ayuda a superar los celos”.

Para algunas personas, no ser monógamo ofrece libertad emocional y flexibilidad económica. Getty Images

Su pareja coincide: “Diría que los celos no son el problema más importante. Diría que la cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere mantener varias relaciones sanas puede ser un poco abrumadora”. Sin embargo, ambos afirman que vale la pena. “No hay reglas predefinidas”, afirma Alina y dice: “Eso te obliga a tener conversaciones que de otro modo no tendrías, y eso ha fortalecido nuestra relación”.

Entonces, ¿somos monógamos por naturaleza? La respuesta parece ser sí y no. A lo largo de las culturas y la historia, los humanos desarrollaron diversos modelos de relación que se adaptan a sus circunstancias sociales, económicas y ambientales. Para algunos, no ser monógamos les ofrece libertad emocional y flexibilidad económica. Para otros, la monogamia sigue siendo la forma más sencilla y manejable de abordar el amor.

“Los humanos hemos evolucionado para ser flexibles, y eso incluye la forma en que nos relacionamos y nos casamos”, afirma Katie Starkweather y cierra: “Vivimos en todo tipo de entornos del planeta, y eso se debe a nuestra flexibilidad y comportamiento”.

Por CrowdScience programme