¿Cómo recorrer Estados Unidos en bicicleta? Eventos, destinos ideales y consejos

Los turistas ya no solo buscan viajar y conocer lugares de formas tradicionales. Por el contrario, cada vez más se aventuran a vivir nuevas experiencias que los conecten con el medio ambiente, la cultura y los paisajes de cada lugar. En este contexto, Brand USA, la organización de mercadeo de destinos de Estados Unidos, invitó a los amantes del ciclismo a recorrer el país en dos ruedas, ya sea por los mejores senderos de ciclomontañismo o pedaleando a lo largo de la costa.

Según Fred Dixon, presidente y CEO de la entidad, este país ofrece una gama diversa de experiencias en bicicleta: desde rutas de montaña y caminos costeros, hasta recorridos gastronómicos y ciclovías urbanas. “No importa cuándo ni dónde elijas pasar tus vacaciones pedaleando, puedes descubrir la gran cultura de Estados Unidos, destinos acogedores y oportunidades recreativas sin límites”, agregó.

El próximo año, Estados Unidos será anfitrión de eventos como la Copa Mundial de la FIFA, que incluirá a Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium), Los Ángeles (SoFi Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), entre otras. Asimismo, el 4 de julio será la celebración de su 250º aniversario y varias ciudades se preparan para conmemorarlo con eventos especiales y festivales.

Eventos para ciclistas

Conquer the Coast, realizado en Texas, es un recorrido anual de 106 kilómetros a lo largo de la costa de Corpus Christi, que invita a los participantes a recorrer distancias de 106, 33 y 16 kilómetros para recaudar fondos con fines benéficos. Este evento será el próximo 20 de septiembre.

Además, el evento Discover Hudson Valley Ride de Bike New York regresará el 12 de octubre a la región de Poughkeepsie, en el que estarán habilitadas cinco rutas para ciclistas de todos los niveles, con distancias que van desde los 24 hasta los 160 kilómetros.

Los tours son para ciclistas de todos los niveles. Mathieu Pattier - AP

Las mejores ciclovías nuevas

Varias ciudades en Estados Unidos inauguraron nuevas ciclovías que permiten a los ciclistas locales y visitantes recorrer sus calles de manera segura. En Chicago, por ejemplo, la nueva ciclovía protegida de Clark Street, ubicada en el vecindario de River North, incluye semáforos exclusivos para bicicletas en las intersecciones, ampliaciones peatonales y zonas de refugio. Esta iniciativa forma parte del plan de la ciudad de sumar 240 kilómetros de infraestructura ciclística en los próximos años.

En San Diego, California, la ciclovía Pershing incorpora iluminación estratégica, mejoras de seguridad y un puente panorámico. Esta ruta conecta el animado barrio de North Park (famoso por su cerveza artesanal y vida nocturna) con las ciclovías del centro de la ciudad, atravesando el Balboa Park, donde se encuentra el Zoológico de San Diego.

Más al norte, en California, un nuevo tramo de 14 kilómetros de la Napa Valley Wine Trail conecta a residentes y visitantes con los pueblos de Calistoga y St. Helena en el Valle de Napa. Allí, los ciclistas pueden recorrer montañas llenas de viñedos y disfrutar de una experiencia vitivinícola sobre dos ruedas.

Ciclomontañismo

Para muchos aficionados del ciclismo, una experiencia emocionante es recorrer las montañas de un destino en este medio de transporte. Y lo mejor: no tiene que ser experto para hacerlo, pues muchos senderos están diseñados para principiantes y aficionados.

Algunos de los destinos más reconocidos para el ciclomontañismo son las Montañas Blue Ridge en los Apalaches, que se extienden hasta las Carolinas; Bentonville, en Arkansas; varias regiones de Georgia, como Elijay; así como zonas de Virginia, Colorado, Utah, Idaho, Arizona y Oregón.

Consejos

Para tener una buena experiencia, es clave planificar con anticipación su visita a Estados Unidos.

Si planeás hacer recorridos en bicicleta y deseás llevar la tuya, consultá con la aerolínea sobre tarifas y otras políticas.

sobre tarifas y otras políticas. Llevá algo de dinero en efectivo durante los viajes en bicicleta para cubrir gastos como tarifas de entrada a parques estatales y nacionales que operan de manera más pequeña y solo aceptan pagos en efectivo.

durante los viajes en bicicleta para cubrir gastos como tarifas de entrada a parques estatales y nacionales que operan de manera más pequeña y solo aceptan pagos en efectivo. Respecto a la seguridad y el estacionamiento para bicicletas, deberás contar con candados para asegurarlas. Identificá lugares ideales para estacionarlas.

Por Angie Tatiana Rodriguez Bernal