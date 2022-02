Cómo son y qué hace falta para aplicar a las becas que Australia ofrece para estudiar

El Gobierno de Australia acaba de lanzar una plataforma en la web para informar y orientar a todos aquellos estudiantes latinoamericanos que estén interesados en realizar cursos o carreras en ese país. La página se llama Study Australia Experience y fue diseñada para ofrecer diversas experiencias académicas en lo que las autoridades australianas promocionan como “uno de los mejores sistemas educativos del mundo”.

Entre las diversas opciones académicas que ofrece este sitio, existe una cantidad creciente de becas para alivianar los costos de los cursos o estudios en diferentes instituciones educativas o universidades australianas.

Es la primera vez que el Gobierno de Austalia lanza una plataforma destinada específicamente a los estudiantes latinoamericanos Study Australia Experience

Study Australia Experience fue diseñada como una plataforma estudiantil integral. Está desarrollada para informar y animar específicamente a los jóvenes de toda Latinoamérica para que concurran a cursar en sus claustros, ahora que los estudiantes internacionales pueden volver a ingresar en Australia, siempre y cuando cuenten con el esquema de vacunación completo.

El sitio tendrá eventos virtuales y actividades promocionales desarrolladas de manera específica para estudiantes latinoamericanos. Esta es la primera vez que una plataforma de este tipo es lanzada exclusivamente para países de habla hispana y portuguesa de América Latina.

Así, Study Australia Experience tiene una amplia oferta en español y portugués, que estará disponible desde ahora y hasta el 30 de junio de 2022. Allí podrán verse videos semanales, webinars, masterclasses y también ferias estudiantiles virtuales.

La página ofrece también información sobre los beneficios de estudiar en Australia, consejos útiles sobre destinos, instituciones, costo de vida, costo de titulación, posibilidad de obtener empleos, becas, visas y permisos de ingreso al país, entre otras cosas.

La Universidad de Adelaida es una de las casas de altos estudios promocionadas en la página Study Australia Experience Study Australia Experience

“Uno de los mejores sistemas educativos”

“El mundo ha enfrentado importantes desafíos compartidos durante los últimos dos años, y es increíble poder recibir de nuevamente de manera segura a estudiantes internacionales. El país tiene las puertas abiertas, y los estamos esperando. Cuenta con uno de los mejores sistemas educativos a nivel global, incluyendo 6 de las 100 mejores universidades del mundo”, señaló Craig Ford, Comisionado de Comercio e Inversiones y líder del Equipo de Educación para América Latina del gobierno australiano.

“Un creciente número de estudiantes de la región de América Latina ha elegido Australia para estudiar su Educación Superior en años recientes, y esperamos recibir a muchos más en 2022”, agregó el funcionario.

La página de Study Australia Experience ofrece muchísima información para los que deseen estudiar en ese país de Oceanía, y estará disponible de aquí hasta fines de junio de 2022 Study Australia Experience

La referencia a las 6 universidades entre las 100 mejor evaluadas del mundo hace alusión al ránking de Universitas 21. Además, siete de las principales ciudades australianas (Melbourne, Sídney, Brisbane, Canberra, Adelaide, Perth y la Costa Dorada) están incluidas en el Top Global 100 de ciudades estudiantiles de QS, lo que demuestra la calidad de sus cursos académicos, a lo que se suman las experiencias positivas de los estudiantes y las posibilidades de empleo que ofrecen esas ciudades.

Universidades y becas

En los últimos 50 años, 2,5 millones de estudiantes internacionales se graduaron de instituciones de Educación Superior de Australia. Para alentar a quienes quieran llevar adelante sus estudios en ese país, hay un creciente número de becas. Ya se ofrecieron más de 3000 becas Australia Awards (otorgadas por el gobierno australiano), así como cursos cortos a estudiantes de más de 55 países, en 2019.

Para conocer más acerca de las becas, la plataforma ofrece una sección específica con las diversas propuestas. Allí puede verse que son muchas las universidades e instituciones de distintas ciudades australianas que ofrecen becas, tanto parciales, como totales.

La escuela de negocios Kaplan es una de las tantas instituciones que ofrecen programas de estudio para estudiantes de latinoamérica a través de la página Study Australia Experience Study Australia Experience

En general, para postularse a la obtención de una beca, las casas de altos estudios de Australia solicitan a los estudiantes contar con un historial de alto rendimiento en sus estudios anteriores, y tener un buen manejo del inglés.

Entre los centros de estudio que ofrecen becas a sus estudiantes se encuentran las siguientes: University of Canberra, James Cook University, The University of Adelaide, University of Sidney, Bond University, Griffith University, Kaplan Business School Australia, MacQuarie University y University of Southern Queensland.