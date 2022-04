Compartió el historial de YouTube de su abuelo y dejó mudos a sus seguidores

Muchas veces sucede que familiares de más edad le piden a los más jóvenes ayuda con sus dispositivos móviles. Y es que la brecha tecnológica crece cada día más y conforme salen nuevas actualizaciones, aquellos que nacieron en una era analógica tienen mayores dificultades para adaptarse a los nuevos rumbos digitales. Es por eso que a menudo surgen fotos o videos virales que logran un enorme alcance por mostrar situaciones que, si bien para los adultos no resulta descabellado, para los más chicos es motivo de ternura o gracia.

Esta vez le tocó a un abuelo. Uno de los tantos que intentan seguir el ritmo digital y usar WhatsApp, Facebook, YouTube y otras tantas plataformas. Su nieto recurrió a Twitter, lugar donde tiene casi 40.000 seguidores, para contarle a sus fanáticos la ocurrencia “del nono” cuando entró a la plataforma de videos para buscar algunos clips deportivos.

Si bien no hay mucha información al respecto y las identidades de los protagonistas están completamente reservadas, se evidencia que el señor es un fanático del fútbol y que sigue preferentemente la Premier League dado que sus búsquedas están enteramente vinculadas a partidos europeos con equipos ingleses disputándolos. Además, se ve su clara preferencia por el Liverpool, equipo que dirige el alemán Jürgen Klopp y milita en la primera división del fútbol británico.

Sin embargo, no es lo que busca aquello que llama la atención. Si fanáticos del deporte revisaran su historial de seguro encontrarían los mismos partidos. Pero YouTube guarda una particularidad: el historial muestra exactamente la forma en la que se escribieron las búsquedas. Es decir, si tuvo algún error tipográfico o si se equivocó de palabra, o incluso si puso una de más, quedará evidenciado en el panel desplegable.

El tuit que se volvió viral evidencia las búsquedas de su abuelo en YouTube Twitter

Así, cuando la persona detrás del usuario @sindicatodedoma mostró el screen que capturó, maravilló a sus seguidores con la particular forma de su abuelo para buscar cosas en YouTube. “Luis Diaz bailando”, “Quién es Luis Diaz, gracias”, “Hola. Liverpool vs. Paris Saint Germain”, “Liverpool Watford”, “Partidos de Van Dijk, gracias”, “Por favor, Steven Gerrard goles” y “Buen día. Liverpool vs. Barcelona 4-0″, fueron los textos que aparecieron en el buscador de YouTube.

“Mi abuelo usa YouTube para ver videos y hoy me encontré con esto”, resumió el joven nieto en su tuit que logró alcanzar hasta el momento 63.500 Me Gusta, cerca de 2.400 retuits y más de 800 tuits citados. Por otro lado, estuvieron las respuestas de quienes se sorprendieron con lo buscado e incluso se preguntaron por quiénes eran los personajes que aparecían en el historial. El más consultado fue Luis Díaz, el jugador que el señor quiso ver “bailando”.

Luis Díaz, el jugador colombiano que milita en el Liverpool y del cual el señor es fanático Elcolombiano.com

Se trata de Luis Fernando Díaz, futbolista colombiano que llegó al Liverpool en enero de 2022 y ya lleva disputados 17 encuentros en los cuales convirtió cuatro goles e hizo tres asistencias. Su video donde se lo ve bailar formó parte de la presentación que el club hizo de él y simbolizó el característico festejo que el jugador hace cada vez que marca algún tanto oficial.