Compartió su teoría de por qué los hombres deciden casarse y las redes estallaron

Una joven tiktoker desató una gran debate en redes después de sugerir que sabe exactamente por qué se casan los hombres y que esa decisión no tiene nada que ver con cuán enamorados están de alguien. En su cuenta de TikTok, Taylor Herd suele proponer diversos temas de debate, generalmente relacionados al amor y las relaciones de pareja. “Hablemos de ello” (”Let’s talk about it”) dice incluso su bio y esa muletilla es la que suele repetir en cada uno de sus videos.

“Desde que escuché esta teoría, no puedo sacarla de mi mente”, comenzó diciendo en uno de los más recientes. “Los hombres se casan con la mujer que tienen enfrente en el momento en que están preparados para casarse”, aseguró Taylor para luego explayarse: “Esta mujer (la autora de la teoría) es fotógrafa y ha estado en muchas bodas y observó que los hombres solo se casan con la mujer que tienen enfrente en el momento en que están listos para casarse, aunque no se trate de su alma gemela o del amor su vida. Simplemente es la chica con la que estaba saliendo en el momento en que estaba listo para casarse y establecerse”.

Y continuó: “Cuando un hombre decide que está financiera y emocionalmente preparado para establecerse y formar una familia, adopta un enfoque diferente en cuanto a las citas. Esa parte de su cerebro que piensa ‘oh, espera, hay otra chica por ahí’ se apaga porque ahora su enfoque está en el matrimonio. No se trata de encontrar la siguiente mejor opción sino de enfocarse en el matrimonio”.

Con más de 4,7 millones de reproducciones y casi ocho mil comentarios, la teoría generó un largo debate entre los usuarios y usuarias de esa red social. “Lo he oído y lo he visto. Mi ex literalmente se casó con la siguiente chica con la que salió después de que terminé las cosas”, “Le pregunté por qué y me dijo que pronto cumplirá treinta” y “Sí, de acuerdo, y también la mujer con la que es fácil tratar”, fueron algunos de los comentarios más destacados, a favor de la teoría.

Otros, en cambio, objetaron por completo su postulado: “No estoy de acuerdo. Esta teoría es de mujeres que realmente amaban pero se niegan a darse cuenta de que su hombre puede no haberlas amado al mismo nivel”, “Me niego. Nunca me casaré con una mujer que no sepa que es la indicada”, “Desacuerdo completamente. Esperé hasta encontrar una pareja con la que valiera la pena construir una vida”, escribieron diversos usuarios.

Por otro lado, varios más comentaron que en todo caso se trata de un síndrome que afecta por igual a hombres y mujeres: “Sinceramente, creo que las chicas también hacen esto. He visto a amigas conformarse con menos de lo que sé que pueden obtener”, “Esta es toda mi teoría sobre el matrimonio en general, no solo para los hombres”, comentó otra.

