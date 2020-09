"Me puse a llorar y a gritar porque era un dolor terrible", recordó la mujer sobre el desafortunado episodio Crédito: Unsplash

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2020 • 15:36

"Lo abrí, quité el plástico y, tras retirar el cartón y los papeles que iban dentro del bolso, metí la mano y sentí que me picaba algo que yo no imaginaba de ninguna manera que pudiera ser un escorpión". El relato de Judith, una joven de 25 años que vive en Valencia (España) hiela la sangre: terminó en el hospital por la picadura de un escorpión muy venenoso que llegó como polizón desde China en un bolso que había comprado en un sitio de ventas online.

"Lancé el bolso y me puse a llorar y a gritar porque era un dolor terrible, como si me estuviese quemando el dedo. Todo el pulgar se me empezó a dormir y entonces vimos cómo salía el escorpión del bolso por encima de la cama", cuenta Judith y agrega que se sintió "histérica perdida, por aquello que dicen de que si te pica un escorpión te puedes morir".

Judith no estaba errada en su presunción. Como se supo más tarde, el arácnido fue identificado por los especialistas como un escorpión dorado de Manchuria, cuyo veneno puede ser dos veces más letal que el de la especie española.

Su pulgar se puso rápidamente colorado y le ardía mucho como si se estuviera quemando, contó Judith Fuente: Archivo

De acuerdo con la reconstrucción del hecho que realizó el diario El Mundo, ella acudió primero al centro de salud de Algemesí y de ahí la remitieron al Hospital de La Ribera, en Alzira, mientras su hermana le enviaba fotos del arácnido para que los médicos pudieran identificarlo. "En el hospital no sabían exactamente qué tipo de escorpión era, así que se pusieron en contacto con el (parque de animales) Bioparc para averiguarlo".

Veneno letal

El escorpión de Manchuria es un tipo de alacrán que suele habitar las zonas cálidas de China. Su veneno puede resultar letal por considerarse todavía más neurotóxico que el de sus parientes europeos.

"Pensamos que llegó de China y que hizo todo el trayecto dentro del embalaje del bolso donde se hallaba", asegura Sergio López, especialista del parque de animales de Valencia quien fue el encargado de reconocerlo, y aclara que un escorpión puede vivir con poco oxígeno y soportar varios meses sin ingerir alimentos.

"Mientras que el escorpión de Manchuria solo requiere de 0,75 mililitros por kilo de peso para matar, el español precisa casi el doble (1,45 mililitros)", detalla el especialista.

"A primera vista comprobé que se trataba de un escorpión pequeño y joven con una capacidad tóxica menor", explica López y aclara que la letalidad de un arácnido "depende más de la vulnerabilidad de la víctima" y de si una persona "es alérgica o sufre algún tipo de patología que le provoque una disminución de las defensas".

Judith se recuperó rápidamente de la picadura en el pulgar de su mano izquierda pero el susto aún no se le ha ido. Hizo el reclamo en el sitio web, pero el vendedor le envió un mensaje en el que no asume ningún tipo de responsabilidad por lo sucedido.

Después de esto, decidió presentar una demanda judicial, aunque reconoce que resultará difícil por lo inédito de la situación. Por las dudas, ella guarda todas las pruebas: los certificados médicos que constatan el hecho, el bolso tal cual lo recibió y el mismo escorpión dorado de Manchuria que le picó el dedo.

Eso sí, ya está muerto, descansando en un frasco con alcohol.