Compró dos pizzas por 10.000 bitcoins y su “error” quedará en la historia por un particular motivo

escuchar

El Pizza Bitcoin Day es una celebración que se conmemora todos los 22 de mayo y reúne a todos los seguidores de esta criptomoneda en el aniversario de la primera transacción que se pagó con ella. La operación que dio inicio a los intercambios en esta moneda digital ocurrió un día como este de 2010. Los valores pueden parecer excesivos hoy: en esa ocasión, el programador Laszlo Hanyecz ofreció 10.000 bitcoins a cambio de dos pizzas que debían llegar a su casa, ubicada en el estado de Florida. Un monto insólito visto desde la realidad actual, cuando equivaldría a US$ 268.315.000. Un “error” que quedó en la historia.

Si bien resulta ilógico que alguien hoy acepte ese intercambio, en aquel entonces, esta divisa estaba rodeada de incertidumbre, dado que llevaba cerca de dos años de existencia y no tenía un valor registrado aún.

La oferta apareció en el foro Bitcointalk, uno de los primeros espacios de debate sobre el mundo cripto, y circuló allí durante cuatro días, hasta que el usuario “Jerco”, llamado Jeremy Sturdivant, aceptó la propuesta. Este estudiante de computación de 19 años radicado en California pidió las dos pizzas por teléfono a un local de Papa John’s de Florida y gastó US$ 41 con su tarjeta de crédito. Cuando recibió la comida, Hanyecz publicó una foto del suceso, que dio pie al uso del bitcoin como una forma de realizar transacciones.

El 22 de mayo de 2010, el programador Laszlo Hanyecz compró dos pizzas con 10.000 bitcoins, en lo que se convirtió en la primera transacción hecha con esta criptomoneda, que dio lugar al Pizza bitcoin day

La historia dejó a uno de los protagonistas como uno de los principales perjudicados por su astucia, si bien en ese momento fue una pieza crucial en el desarrollo de la criptomoneda. En un ambiente donde la confianza es la principal variable en la cotización, el acuerdo de Hanyecz y Sturdivant fue un salto al vacío que rindió con creces. Poco después, en 2011, varias empresas, fundaciones y usuarios comenzaron a aceptar pagos en bitcoin, lo que fue elevando su precio hasta el valor en el que está hoy: US$ 26.766,30.

Por eso, muchos se lamentaron por Hanyecz que, en un documental del programa 60 minutes, recordó qué fue lo que lo motivó en aquel momento: “Sinceramente, pensé que sería genial poder decir: ‘Acabo de cambiar este dinero de Internet de código abierto por un bien del mundo real’. No puedo decir que me arrepienta. Era lo que podía hacer en ese momento y nadie sabía qué iba a ser de bitcoin en el futuro”.

Pero parece que la historia no dejó ningún ganador más allá del propio bitcoin. De haber conservado los 10.000 BTC, hoy Sturdivant tendría una fortuna, pero se deshizo de ellos cuando el conjunto valía cerca de US$ 400. En una entrevista con el medio británico The Telegraph, contó: “Los bitcoins entraron en una billetera que luego se liquidó para cubrir los gastos mientras viajaba por Estados Unidos con mi novia en ese momento”.

De esta forma, se cumplió uno de los preceptos originales de esta criptomoneda —la primera de su tipo—, que surgió en 2008 y fue creada por una persona o grupo de personas, bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. “Bitcoin nace con ambiciones elevadas: proporcionar a los ciudadanos un medio de pago que posibilite la ejecución de transferencias de valor rápidas a bajo costo y que, además, no pueda ser controlado ni manipulado por gobiernos, bancos centrales o entidades financieras”, quedó escrito en aquel entonces.

LA NACION