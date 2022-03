Compró la casa de una acumuladora y encontró objetos muy particulares: los vendió y juntó US$ 400.000

La vida de Alex Archbold está marcada por distintos negocios aunque todos vinculados al mismo aspecto: la curiosidad. Él, junto a su esposa, dirige Curiosity Inc, un local de antigüedades con sede en Canadá y muy famoso en la zona. Por otro lado, tiene un canal de YouTube donde muestra -muy al estilo El precio de la historia- sus hallazgos históricos. Allí hay videos de todo tipo en los que indaga, descubre y valúa distintos objetos que datan de épocas antiguas o que no son más que simples imitaciones.

Pero esta vez, decidió ir un poco más allá cuando compró la casa que perteneció a Bette Joan Rac, una profesora de música y que era, además, acumuladora.

La propiedad la consiguió muy barata una vez que la anciana murió: tan solo US$ 10.000 y con todos los muebles y objetos personales dentro. Si bien se conocían, Alex nunca había ingresado a su casa de la mujer, por lo que al entrar se topó con una enorme sorpresa.

“Conocí a Madame Rac por primera vez hace un par de años cuando me invitaron a ver su Cadillac de 1964 en el garage. Nunca estuve dentro de su casa porque ella dijo que tenía que ordenar. A partir de ahí me la encontraba en cafeterías, charlábamos y nos saludábamos”, le contó Archbold al portal Boredpanda. “Ella era una flor brillante, siempre vestida muy colorida. Me dijeron que no tenía mucho dinero, que era una profesora de piano paciente y divertida y una dama muy viajera”, añadió.

Las monedas de plata también fueron un hallazgo muy valioso Boredpanda

En noviembre de 2020, la mujer murió a los 76 años y fue ahí cuando a Archbold le surgió la posibilidad de comprar la propiedad. “Cuando vi el interior me sorprendió un poco el estado de la casa. Estaba en un estado extremo de acaparamiento. De hecho, la única razón por la que la compré fue porque pensé que podía ser una aventura divertida para el canal de YouTube y que, al menos, compraba un piano de cola”, recordó.

Dentro de la casa encontraron varias bolsas con anillos de oro y diamantes Boredpanda

Una vez dentro, prendió a la cámara y registró todo para un video que dura aproximadamente 40 minutos. Allí explora, indaga y se topa con invaluables objetos perdidos en el tiempo en la casa de Joan Rac. “Los hallazgos más impresionantes fueron billeteras llenas de efectivo, una barra de plata y bolsas llenas de anillos de oro y diamantes”, explicó. En el recorrido también se topó con ropa de diseño, monedas de plata y el tan ansiado piano de cola.

El piano de cola era una fija; si bien todavía no lo pudieron vender, es uno de los objetos más caros dentro de la propiedad Boredpanda

Los objetos más interesantes y valiosos fueron subastados y otros tantos trasladados al local de antigüedades. “Invertimos US$ 10.000 en la compra de los contenidos de la casa y hasta ahora vendimos US$ 400.000 entre subastas, contenidos y tesoros ¡Fue la mejor inversión que he hecho hasta la fecha!”, sentenció contento Archbold en diálogo con el portal antes mencionado.