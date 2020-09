Un hombre debió dar en adopción a su mascota por falta de recursos. En una nota que ató al cuello del animal, explicó que se quedó sin recursos para mantenerlo luego de perder el trabajo por la pandemia de coronavirus

25 de septiembre de 2020 • 11:09

La historia de un hombre que debió dar en adopción a su mascota por falta de recursos se volvió viral las últimas horas. La mascota, llamada Roadie, apareció en la calle sola y fue llevada al refugio de animales local. El dueño del perro explicó en una emotiva nota que ató a su cuello, que lleva semanas sin encontrar trabajo por la pandemia de coronavirus y ya no lo puede mantener.

Roadie, un perro mitad pastor alemán, mitad pastor australiano, fue encontrado en las calles y llevado al Refugio de Animales del Condado de Johnson en Indiana, EE. UU., junto a una nota. En la carta se pudo leer información del perro, además de algunas de las razones por las que el dueño se vio forzado a abandonarlo. Según detalló en el texto, el hombre fue uno de los cientos de miles que perdieron el trabajo en el país norteamericano durante la pandemia de covid-19.

"Mi nombre es Roadie. Fui rescatado de una camada de 10. Soy mitad pastor alemán, mitad pastor australiano", comienza la nota que apareció junto al collar del animal. "Respondo a órdenes básicas como sentarse, acostarse, sacudirse y volcarse. Me gusta jugar y estoy lleno de energía. ¡Me encanta masticar juguetes y destrozarlos si hacen ruido! Estoy desparasitado y tengo la vacuna contra la rabia".

"Yo era un bebé mimado, mi papá me dio mi propio sofá para recostarme y mi propia cama de espuma viscoelástica. También me dio de comer carne, pollo y arroz. Pero mi comida principal era cordero", continúa la nota. Finalmente, el texto incluye un pedido: "Por favor, si me encuentras, dame un buen hogar y amor. ¡Y tal vez un amigo! Amo a los niños y juego bien con otros perros. Mi papá perdió su trabajo y pronto su casa por el covid-19. ¡Rece por él y ayúdeme a encontrar un buen hogar!"

En sus redes sociales, el Refugio de Animales del Condado de Johnson compartió una foto de la nota que apareció junto a Roadie. Afortunadamente, muchos usuarios se mostraron interesados en adoptarlo. "Nunca es una buena idea liberar a un animal en cualquier lugar por sí solo", opinó Michael Delp, director de la organización de rescate, que recomendó a las personas no dejar a los animales solos en ninguna circunstancia. "Roadie pudo haber sido atropellado por un vehículo, o bien podría haber sido atacado por lobos o coyotes. En esos casos, siempre es mejor llamar al refugio local", dijo a WTHR.