Consejos de una especialista para “sobrevivir” al asiento del medio en los aviones

Para muchas personas viajar es una experiencia disfrutable. La previa a conocer un nuevo destino, mirar una película y hasta tomar una copa de vino. Sin embargo, para un grupo en particular puede convertirse en una travesía casi eterna: los que se sientan en el asiento del medio del avión.

“No hay duda cuando digo esto, y estoy bastante seguro de que la mayoría de las personas están de acuerdo conmigo cuando están sentadas en clase turista, la lucha por el asiento del medio es real”, compartió Brandon Berkson, fundador y editor en jefe de Hotels Above Par.

Ir en el asiento del medio es una experiencia poco recomendable, especialmente en caso de viajar rodeado de personas desconocidas. Sumado a la imposibilidad de estirar completamente las piernas, la pelea por el espacio y los apoyabrazos puede volver las horas de vuelo una verdadera tortura. Sin embargo, el especialista y viajero experto dio una serie de consejos para aprovechar al máximo esta situación.

Los especialistas recomendaron seguir estos consejos. Shutterstock

Conseguir una buena almohada para el cuello

“Hacete un favor y comprá una almohada cervical; las de espuma isoelástica envolventes son mis favoritas, ya que evitan que la cabeza se balancee en diferentes direcciones”, comentó Berkson. Steve Schwab, director ejecutivo de Casago, un sitio web de alquileres vacacionales, coincidió: “En mi opinión, una almohada cervical es indispensable cuando estás en el asiento central. No todos los aviones tienen reposacabezas integrados que se puedan ajustar a tu gusto, así que no puedes garantizar que te sientas cómodo con uno de ellos”.

Jesse Neugarten, fundador de Dollar Flight Club, también recomendó que todos los pasajeros del asiento central lleven una almohada y añadió: “Los pasajeros del asiento central suelen sufrir dolor de cuello por la falta de una ventana donde apoyarse”.

Usar un antifaz

Schwab sugirió utilizar estos productos para tapar la vista y reducir el ingreso de luz. “Nunca se sabe qué hará la persona sentada junto a la ventana, así que si le molesta la luz intensa, lleve un antifaz”, dijo.

Invertir en auriculares con cancelación de ruido

“Los auriculares con cancelación de ruido son geniales”, compartió Berkson y sumó: “Bloquean el ruido del motor y la charla de fondo. Por alguna razón, siempre me quedo junto a un niño pequeño que llora”.

Tomar el control del apoyabrazos

Este es quizás el consejo más importante de todos: si viajás en el asiento central, tenés que adueñarte de los apoyabrazos desde el principio del proceso de embarque para poder reclamar ambos. “El dilema del apoyabrazos del asiento central es desfavorable. En mi opinión (y en la de muchos otros, pues juro que no soy el único), el pasajero del asiento central tiene derecho a ambos apoyabrazos (una regla tácita al volar en clase turista)”, dijo Berkson y marcó: “Le animo a que reclame su derecho no oficial como pasajero del asiento central y deje claro, con la mayor cortesía posible, que sus apoyabrazos no son para compartir”.

El lugar en donde te sentás en el avión puede cambiar la experiencia de viaje. Ricardo Pristupluk

Guardar todo en el compartimento superior

Jo Hayes, viajera y profesional de etiqueta detrás de EtiquetteExpert.org, recomendó no llevar el equipaje de mano consigo ya que es una buena idea maximizar todo el espacio que se pueda, incluso a los pies.

“Tanto en vuelos cortos como de larga distancia, a la mayoría nos gusta llevar el bolso o la mochila cerca para acceder fácilmente a nuestras cosas”, explicó Hayes y agregó: “Pero en el asiento central, donde el espacio es aún más limitado que en los laterales, es mejor mantener el área debajo del asiento de adelante lo más despejada posible”.

Usar una riñonera

En caso de necesitar tener muchas cosas pequeñas a mano, Natalie Ballad, fundadora y directora ejecutiva de la marca de moda de viaje Ojala, sugiere llevar siempre a mano el bolso más pequeño posible. Como ella misma comentó: “Siempre viajo con una pequeña riñonera con lo esencial que quiero llevar en el vuelo (teléfono, billetera, cargador, auriculares, crema hidratante, libro) para evitar la molestia de sacar lo necesario del equipaje de mano”.

Llevar ropa en capas

Joe Cronin, presidente de International Citizens Insurance, comentó que la mejor alternativa es tener una campera con capucha extra a mano. “Una excelente manera de garantizar la comodidad es usar varias capas. A menudo, en los aviones hace demasiado frío o calor, así que una campera con capucha o una chaqueta ligera es esencial”, dijo Cronin.

Llevar tu propio entretenimiento

Es fundamental asegurarse de estar bien entretenido para mantener el ánimo. “Recomiendo asegurarse de tener suficiente entretenimiento para pasar el rato”, dijo Dean Van Es, fundador y director ejecutivo de Fast Cover Travel Insurance. “Ya sea que navegues por internet con una tablet, tengas un dispositivo de juegos para sumergirte en la experiencia o incluso un buen libro, todo esto proporciona una importante distracción de lo que sucede a tu alrededor”, añadió.

Con estos consejos el vuelo se pasará mucho más rápido. FaustFoto

Tomar agua e ir al baño

Generalmente, siempre es recomendable tomar agua en cualquier vuelo. Estar en el asiento central puede hacer que sea incómodo tener que levantarse para ir al baño, pero los especialistas aseguran que es mejor priorizar la salud. “De principio a fin, mantenete hidratado”, dijo Berkson. “Un vaso de agua cada dos horas con los vasos pequeños que ofrecen los vuelos comerciales no es suficiente. El aire del avión es seco, y cuando estás en el asiento central, te sentís aún más apretado. Una botella de agua reutilizable (una que puedas rellenar después de la TSA) es clave”, detalló.

Llevar snacks

“No olvides los snacks. Priorizo ​​comprarlos antes de mi vuelo", dijo Berkson. “Además, puede que no siempre encuentres las mejores opciones de comida, especialmente en vuelos cortos, así que lleva algunos de tus favoritos”, recomendó.

Christian Bumpous, exauxiliar de vuelo de Lufthansa y ahora terapeuta, añadió que conviene replantearse la situación: “En lugar de temerle al asiento del medio, consideralo una oportunidad para practicar la paciencia, la adaptabilidad o la atención plena. Un simple ejercicio de respiración 4-4-4-4 —inhalar contando hasta 4, retener la respiración durante 4, exhalar durante 4, hacer una pausa de 4— puede ser de gran ayuda", remarcó.