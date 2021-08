Convivió 7 meses con el cadáver de su madre para seguir cobrando la pensión: la detuvieron

Una mujer convivió con el cadáver de su madre durante siete meses para seguir cobrando la pensión por discapacidad que le otorgaba el Estado. Las autoridades de Arkansas, Estados Unidos, fueron alertadas de la desaparición de una anciana por un familiar que, tras varios meses de intensa búsqueda, no pudo dar con su paradero.

Geanne Pike, de 54 años, fue acusada de abuso de un cadáver y fraude de identidad financiera luego de que la policía local encontrara en la vivienda el cuerpo momificado de su madre Gloria Pike, de 73. La difunta padecía cáncer de mama en fase 4, según informó a la policía George Maness, hermano de la anciana.

Los oficiales iniciaron una investigación luego de una intensa búsqueda de Maness, quien le dijo a la policía que no había visto a su hermana durante casi un año y que la última vez que tuvo contacto con ella le había dicho que estaba enferma. Luego de la primer visita de los agentes al lugar, Geanne dijo que su madre no estaba desaparecida sino que se había ido con unos amigos que ella no conocía y tampoco sabía cómo ubicarla.

Gloria Pike, de 73, falleció a finales del 2020 y fue hallada envuelta en sábanas y periódicos Whashington County Sheriff's Office

Las sospechas crecieron al registrarse el uso de la tarjeta de discapacidad de Gloria en un local comercial cerca del domicilio donde vivía con su hija. Con estas pruebas, más la grabación de la cámara de seguridad donde se podía ver a Geanne salir del establecimiento, un juez emitió una orden de registro en la vivienda donde se constató el fallecimiento de la anciana.

Según cita el Daily Mail, en la casa los oficiales encontraron el cadáver momificado de Gloria envuelto en sábanas y periódicos del 2020. Además, añadieron que la mujer vivía en “condiciones de vida deplorables”, sin agua corriente y que había heces humanas y orina en cubos almacenados por toda la casa.

Las autoridades estiman que Gloria murió a fines del 2020 por causas naturales y que su hija ocultó el fallecimiento para seguir cobrando la pensión.

LA NACION