Copa de Oro Río Uruguay Seguros: Agustín Canapino se consagró campeón del TC

El Autódromo Roberto Mouras de La Plata fue el escenario del cierre de temporada del Turismo Carretera y del TC Pista. Con definiciones en ambas categorías, Río Uruguay Seguros tuvo un rol protagónico en la ceremonia final: su presidente, Juan Carlos Lucio Godoy entregó la Copa de Oro y la Copa de Plata. “Hace 25 años somos esponsor de la ACTC, acompañamos todas las categorías que corren a nivel nacional. Me une con el automovilismo la pasión, la emoción: el primer sonido fuerte que escuché fue el motor del auto de carreras de mi papá”, señaló.

Canapino, campeón por quinta vez

Agustín Canapino cerró el año con una actuación que definió el campeonato sin margen. El piloto de Arrecifes ganó todos los entrenamientos, fue el más rápido en clasificación, se quedó con la serie más veloz y lideró la final de punta a punta con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport. Largó junto a Mariano Werner, tomó la delantera en el primer curvón y mantuvo una diferencia estable durante las 25 vueltas, asegurando su sexto triunfo del año y su quinto título en la categoría rubricado por el recibimiento de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros en plena grilla de largada.

Detrás de él finalizaron Werner (Ford Mustang), Luis José Di Palma (Chevrolet Camaro), Jeremías Olmedo (Ford Mustang) y Facundo Chapur (Torino NG). En el campeonato acumuló 259,5 puntos, seguido por Matías Rossi (168,75), Santiago Mangoni (163,75), Julián Santero (158,5) y Germán Todino (158).

Canapino destacó el valor personal de la temporada: “Es mi primer campeonato en el TC sin mi viejo al lado. Ayer fue un día muy duro, pero hoy lo viví con más tranquilidad. No quiero quedarme con esto: me gustaría igualar a Ortelli y, si es posible, acercarme al récord de Juan Gálvez”.

RUS acompaña hace más de dos décadas al TC.

Dianda, campeón del TC Pista

En el TC Pista, Marco Dianda se consagró campeón con 17 años, convirtiéndose en el piloto más joven en obtener el título y se alzó con la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros. Su cuarto lugar en la final le alcanzó para cerrar un año que incluyó tres victorias, ocho podios y cinco pole positions con el Dodge del Galarza Racing. La victoria del día quedó en manos de Bautista Damiani, seguido por Tomás Abdala y Gastón Iansa.

“Fue un año muy bueno. Había rivales con experiencia, pero el auto funcionó siempre y pudimos sostener la regularidad”, señaló el piloto cordobés.

La participación de RUS

Río Uruguay Seguros, sponsor histórico del turismo carretera.

La presencia de Río Uruguay Seguros en la premiación marca un nuevo capítulo en una relación de más de dos décadas con el automovilismo argentino y sus valores. La entrega de los trofeos en el Mouras formó parte del cierre institucional de la temporada, que tendrá su próximo capítulo en febrero de 2026, cuando el TC regrese en El Calafate.

