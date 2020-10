Coronavirus: Ariel Rodríguez Palacios habló sobre su hisopado en un íntimo video

El reconocido chef Ariel Rodríguez Palacios filmó un video desde la intimidad de su hogar para compartir el resultado de su hisopado de Covid-19 Crédito: Ariel Rodríguez Palacios / Instagram

16 de octubre de 2020 • 15:00

Ariel Rodríguez Palacios se realizó un hisopado para determinar si tenía coronavirus y el resultado fue positivo. El reconocido chef, entonces, decidió comunicarlo personalmente a través de su cuenta de Instagram, en donde precisó su actual estado de salud.

"Les quería contar, así lo saben por mí, que ayer me sentí medio mal después del programa. Me hice el hisopado, me trataron muy bien y, bueno, dio positivo. Estoy bien, tranqui, hay que aislarse. Así que durante diez días, si va todo bien, no estaremos", inició su relato el cocinero.

"Me quedaré con Mingo", siguió, haciendo alusión a su perro, a quien sostiene entre sus brazos en el video que compartió con su casi millón de seguidores en las redes sociales.

"Me siento bien, solo un poco cansado. Los programas que van a salir al aire son nuevos, que teníamos preparados por las dudas de que esto pasara. Así es que seguí mirando ¡Qué mañana! todos los días de 10 a 12 con nuevas recetas y en diez días nos vemos", escribió Rodríguez Palacios en referencia a su ciclo que se emite por elnueve.