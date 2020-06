Verónica De Martini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 00:34

Hace unos días, una importante empresa, cumplía con el protocolo de tomar la temperatura a todos los empleados que subían a la combi que los traslada a su lugar de trabajo y descubrieron que un pasajero tenía coronavirus . Les pidieron entonces los nombres de quiénes habían compartido viaje con él durante los últimos 15 días, la empresa no los sabía. Alarmadas por este caso otras empresas se contactaron con Rodrigo Campbell y ante la pregunta, ¿qué hago si me pasa lo mismo? La respuesta no tardó en llegar: "Con nuestro sistema en cinco minutos tenés la información de todos tus viajes y quiénes viajaron en cada horario". Es que Rodrigo Campbell brinda un sistema a las empresas donde los empleados por medio de la app QR Bus en su celular pueden reservar su asiento, recibir información acerca de si la combi está atrasada o cambió de punto de ascenso por un piquete o calle cortada, y a su vez al ingresar con un código QR que escanea el chofer la empresa puede saber qué empleados están camino al trabajo, una suerte de "fichaje". Con los nuevos protocolos de prevención el teléfono de Rodrigo no para de sonar, es que su app está a la vanguardia de lo que se viene.

Por ejemplo están próximos a lanzar una app para encontrar qué charters hay por localidad, reservar y comprar pasaje con descuentos abonando con ciertos bancos. Una herramienta ideal para los tiempos que se vienen y poder llegar a todos lados por medio de los famosos charters que pasan cada día por la 9 de julio y se dirigen al Gran Buenos Aires.

Rodrigo Campbell, creador de Neurologik

Cómo surgió la idea

Rodrigo empezó como joven profesional en Coto en la parte del sistema de monitoreo satelital del equipo de logística. En el 2010 decidió que quería hacer lo mismo para clientes que tengan menos vehículos. Sus amigos le dijeron que estaba loco, que no iba a funcionar. Pero él lo quiso intentar: creó la empresa Neurologik, al mes lo contrataron de Frávega y al siguiente del municipio de Ezeiza para instalar el sistema satelital en los patrulleros y llegó a tener más de cuarenta municipios.

Hace tres años descubrió que muchas empresas tenían problemas al contratar para sus empleados los vehículo de 40 asientos que los llevaban al trabajo. A la mañana iban llenos pero a la tarde volvían con solo 10 empleados porque los otros 30 se iban a la facultad, after office o para otro lado. Lo resolvían contratando un vehículo más pequeño, pero muchas veces les quedaba chico. Entonces junto a su socio Pablo Sánchez Manzano, programador, crearon un nuevo sistema: "Los empleados puedan reservar el viaje y así maximizar el uso del vehículo. De esta manera se empezaron a optimizar los viajes, el sistema cuenta según las estadísticas, cuál es el mejor vehículo para cada momento" explica Rodrigo. A pedido de las empresas agregó la opción de enviar una notificación a quien reserva su lugar y no lo utiliza.

Pablo Sanchez Manzano, socio programador de QR Bus

Agilidad vehicular

Pero eso no es todo, siempre dentro del marco de un seguimiento satelital pero con una app integrada, hace menos de una semana lanzaron el sistema de despachos de ambulancias para el Same de Pilar y ya le pidieron de otras localidades. Consiste en una página web donde cuando uno llama al Same se cargan los datos de la persona, se pone un código que está relacionado con el color verde, amarillo o rojo, se carga la dirección y al despachador que lo recibe el sistema le abre un mapa donde selecciona la ambulancia más cercana; de manera automática llega un mensaje al chofer donde le aparecen los datos de la persona, la dirección que se abre con waze y empieza a correr un contador de 15 minutos para llegar al lugar. Cuando llega debe completar con la información de si se derivó a un sanatorio, a cual, y la finalización.

Otro caso es el de Tienda León que tenía un convenio con Aerolíneas Argentinas para que los pasajeros que necesiten hacer intercambio entre Ezeiza y Aeroparque lo hagan de manera gratuita. El control se hacía por medio de un papel que el pasajero le daba al despachador de Tienda León y éste cada 15 días le daba todos los papeles a Aerolíneas Argentinas para que los cuente uno por uno y cubra los gastos. Rodrigo les creó una app donde el pasajero recibía en su mail un código QR, el despachante lo escaneaba con su celular y quedaba guardada toda la información.

También tienen a su cargo los botones de pánico de violencia de género de La Matanza y Zárate, entre otros servicios. Es que a cada momento Rodrigo y Pablo están buscando la manera de agilizar el trabajo de grandes y medianas empresas.