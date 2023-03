Creó un grupo de WhatsApp con sus exparejas para preguntarles cómo fue como novia: sus insólitas respuestas

escuchar

Una creadora de contenido española se volvió mundialmente famosa por haber realizado un grupo de WhatsApp un tanto particular: agregó a todas sus exparejas con el fin de hacer un trabajo de introspección con las opiniones de sus antiguas parejas para saber cómo fue su desempeño como novia.

Las reacciones de los hombres quedaron grabadas en un video en TikTok que ya se volvió viral en las plataformas digitales por el incómodo momento que se vivió en el chat. Algunos tomaron el tema con humor, pero otros manifestaron “no haber pasado la página” aún.

“Hola chicos, he creado este grupo para saber cuál fue su experiencia conmigo, lo bueno y lo malo”, indicó inicialmente Leti, nombre de la mujer que creó el grupo.

”Sé que con algunos de ustedes tenemos mala relación, pero me hace falta para mi evolución personal saber qué es lo que más les gustado de mí, lo que menos y por qué, gracias”, explicó en algunas notas de voz a sus antiguas parejas.

Así mismo, dejó un comentario que no fue tomado de la mejor manera por algunos usuarios, ya que la tildaron de ser un tanto narcisista. No obstante, también causó gracia en algunas personas por haber demostrado un gran nivel de confianza y personalidad.

”Qué mejor idea que preguntar a tus ex qué tenés que mejorar de vos mismo. Además, sé que soy una persona increíble y que les hace mucha ilusión volverme a hablar. Un beso, los quiero y muchas gracias por contestarme”, acota.

¿Cómo reaccionaron sus exparejas?

Los involucrados eran Juan, Leo y Pablo. Cada uno tuvo una reacción diferente, pero que sacó una sonrisa a uno que otro usuario de internet. “Leti, porfa. Me voy de este grupo de locos”, señala Pablo, mientras Leo sentencia: “No me compares con los otros dos tontos”.

Por su parte, Juan fue el único que se lo tomó con “buena onda” y dijo: “Como soy el único tío gracioso de este grupo, voy a contestar: estar con Leti es una experiencia bastante rara porque esta chica le gusta más Disney que su novio. Pero lo bueno es que nunca te va a poner los cuernos, o a lo mejor con Mickey Mouse”.

El video ya cuenta con más de 1,2 millones de reproducciones, 97 mil “Me gusta” y cerca de 1500 comentarios de algunos internautas, quienes dejaron sus reacciones en la caja de comentarios del post.

”Ni Shakira se atrevió tanto”, “Necesito ver las respuestas”, “No soy tímida ni a palo”, “Les hubieras mandado un formulario de Google”, “¿Querés carta de recomendación?”, “Lo haría, pero si se comienzan a preguntar en qué fechas estuvieron conmigo se me van a amputar”, “El que te respondió vale la pena”, “Preséntanos a Juan” y “Te amamos Juan”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

El Tiempo (Colombia)