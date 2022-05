Creyeron que eran hongos y los arrancaron pero recibieron una advertencia inesperada

El Ministerio de Medio Ambiente de Camboya, el exótico país del sudeste asiático, emitió en los últimos días una fuerte advertencia a través de Facebook luego de que se viralizaran una serie de imágenes en las redes sociales de un grupo de chicas que habían arrancado plantas... carnívoras.

Se trata de la extraña Nepenthes holdenii, una planta jarra tropical oriunda del oeste de Camboya que está en peligro de extinción y que, debido a su peculiar forma fálica, se convirtió en una excusa ideal para hacerse selfies graciosas.

Las jóvenes que arrancaron las plantas carnívoras en Camboya (Foto: Facebook @MinistryOfEnvironmentCambodia)

“¡Lo que están haciendo está mal y, por favor, no lo vuelvan a hacer en el futuro!”, reclamaron los funcionarios en el posteo y compartieron las fotos de las jóvenes. “Gracias por amar los recursos naturales, pero no los cosechen para que se desperdicien”, agregaron.

El Ministerio indicó además que las plantas están incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuyo comercio no está permitido, según consignó el medio local Khmer Times. Se cree que las imágenes fueron tomadas en la montaña Bokor, cerca de Kampot, pero todavía no se estableció la ubicación exacta, informó el mismo diario.

Todo por una foto: arrancaron plantas en peligro de extinción y recibieron todo tipo de críticas (Foto: Facebook @MinistryOfEnvironmentCambodia)

En las imágenes, que parecen ser capturas de un video, se puede ver a tres chicas cortando el curioso fruto de esta planta y posando para la cámara con una mueca de risa. Precisamente, ese suerte de tubo que arrancan para las fotos es el elemento vital para la supervivencia de la Nepenthes holdenii, que atrae a los insectos con los que se alimenta a través de esa suerte de asta.

El vocero del Ministerio de Medio Ambiente, Neth Pheaktra, explicó que existen 129 especies de plantas de jarra, cinco de las cuales crecen en algunas regiones de Camboya, como la Nepenthes bokorensis, o la propia Nepenthes holdenii, y que la mayoría se encuentran dentro del Parque Nacional Preah Monivong Bokor.

Las imágenes que causaron polémica en Camboya (Foto: Facebook @MinistryOfEnvironmentCambodia)

Originalmente se conocía la especie que cuenta con solo dos picos en los Montes Cardamomo, pero en octubre de 2011 se reportó el descubrimiento de una nueva población. Las semillas se recolectaron en 2014 y la especie se introdujo con éxito en el cultivo. Sin embargo, la gran expansión agrícola en tierras privadas, y el crecimiento del turismo en zonas protegidas, provocaron la disminución de los hábitats naturales de las plantas carnívoras de jarra en Camboya, según informó Live Science de acuerdo a un estudio de 2021 publicado en el Cambodian Journal of Natural History.

Como no podía ser de otra manera, las críticas por parte de los usuarios no tardaron en llegar. “Qué ignorantes acabando con las plantas”, escribió un hombre en la publicación de Ministerio de Medio Ambiente. “Que las denuncien”, reclamó otro. “La gente es estúpida. Deberían ser denunciadas porque seguirán haciendo estupideces por diversión, si no ellas, otras... no veo lógico estas tonterías y estropear la naturaleza”, sostuvo una usuaria. Y otra dijo que este tipo de cosas suceden porque “estamos viviendo en una era de redes sociales, obsesionados con ‘me gusta y compartir’ en lugar de con la educación”.