Su madre no la dejaba hacerse un piercing y su forma de insistirle se ganó el aplauso de las redes sociales

Las redes sociales funcionan como un universo en el que una gran cantidad de usuarios revelan anécdotas de la vida diaria: hilarantes situaciones, conmovedores relatos y hasta descargos por motivos de todo tipo. El caso de Mariel Letis es un claro ejemplo de ellos. La mujer utilizó su cuenta de Twitter para exponer el peculiar pedido que le hizo su hija en vísperas de su cumpleaños: hacerse nada más y nada menos que un piercing. La publicación se volvió viral y generó un debate en Twitter.

A través de un mensaje, la usuaria identificada como @marieletis contó que el lunes 23 de mayo su hija de 13 años se dirigió a ella para presentarle una exposición sumamente ingeniosa. ¿Su objetivo principal? Obtener el permiso necesario para realizarse una perforación en una parte de su cuerpo. “Mi hija hizo un PowerPoint con las razones para que la deje hacerse un piercing en la nariz. Cumple 14 el sábado, me tiene cansada”, escribió junto a una foto en la que se ven las diapositivas.

Algo que llamó la atención en los usuarios fue la habilidad de la joven para cumplir con su cometido. En un principio, inició la presentación con el pedido expuesto y colocó su nombre: Josefina. Poco a poco, dio inicio a una serie de filminas en las que cuenta los beneficios que traería la colocación del adorno metálico en su nariz. “Me informaría antes de hacerlo: Esto comprobaría mi responsabilidad y conocimientos para hacerme cargo de él”, se lee en otra de las postales.

“Es una joya pequeña y es poco visible, por lo tanto, no llama mucho la atención”, expresó en otra foto en cuanto a los beneficios estéticos de los piercings. Por último, se refirió a la inmensa alegría que le traería recibir ese obsequio para su cumpleaños: “Me haría realmente feliz: me di cuenta que al hacerme esta perforación estaría muy contenta”.

Inmediatamente, el posteo recibió cientos de críticas por parte de sus seguidores, que hicieron foco en la actitud de la madre por no darle el permiso necesario y por el esfuerzo que hizo su hija para convencerla. “Por favor dejen de tratar a los adolescentes como niños de 5 años. Si quiere un piercing y lo pide así, ya se nota que es lo suficientemente consciente de la situación” expresó una usuaria. “Es una decisión de ella, es feo que tenga que presentar una exposición para que la dejes”, agregó otra.

Sin embargo, otros la defendieron y remarcaron que hacerse un piercing es un acto de suma responsabilidad. “Deberías explicarle que cuando sea grande y se lo quiera sacar, el agujero le va a quedar marcado para siempre. Igual apoyo la idea del PowerPoint y la insistencia, pero en serio, modificar el cuerpo siendo adolescente es una mala idea”, escribió una joven. “Si es ‘poco visible y no llama mucho la atención’ ¿Para qué hacerlo? Los orificios usualmente suelen ser de por vida. Te aconsejo que le digas a que espere a los 18 (y quizás cambie de parecer) o buscá en Internet sobre las cicatrices que dejan”, remarcó otra mujer.

Si bien en un principio sus seguidores la criticaron duramente, la mujer aclaró en otro tuit que no le hará caso a los comentarios negativos. Por otro lado, reveló que cuando ella era chica también tomó la decisión de hacerse un piercing, pero a diferencia de su hija, ella lo hizo a escondidas de su madre. “A mí me hizo otro agujero en la oreja una amiga a los 15. Xilocaína y TAC TAC. Creo que mi mamá nunca se enteró. Al que me dijo madre ortiva y careta lo bloqueé”, sostuvo.

Al leer el mensaje, muchos aprovecharon para hablar de algunas experiencias similares que vivieron en su adolescencia y que tiene relación con el tema. “Me hice un piercing sin permiso porque no me dejaron, mi mamá vio que una amiga lo tenía y me ofreció si lo quería. Ah, pero para hacer una perforación en las orejas con un día de nacida NADIE me preguntó”, apuntó un joven.

“La amo. Yo me lo puse sola a los 15, y hoy con 32 sigue allí. Nunca se me infectó y si te lo sacás a lo sumo te queda un puntito que tapás con base de maquillaje. Preferible una perforación como esa a un tatuaje que es más complicado de tapar si te arrepentís”, comparó otra.

Tras la repercusión, el tuit en cuestión de horas superó los 87 mil Me gusta y acumula anécdotas, críticas, reacciones y comentarios de todo tipo. Asimismo, la mayoría de los usuarios esperan la respuesta de la mujer para saber si finalmente le dio permiso a su hija para hacerse la perforación como regalo para su cumpleaños.