Creyeron que tenía una persona secuestrada, pero se llevaron una sorpresa cuando entraron a revisar la casa

Un vecino decidió alertar a la policía luego de escuchar los gritos de auxilio que provenían del interior de una vivienda cercana a la suya, por lo que “tomó cartas en el asunto” y alertó a las autoridades locales para que se acercaran hasta el lugar e inspeccionaran la zona. La sorpresa de los agentes fue mayúscula al ver que en el interior de la casa no había nadie secuestrado y que todo era producto de “una broma”.

El dueño de la casa vivió un momento de desconcierto mientras arreglaba su vehículo en el estacionamiento, y de un momento a otro se encontró cara a cara con la policía.

La situación no era para menos, ya que desde el fondo de su casa se escuchaban los gritos desesperados de una presunta mujer que pedía insistentemente que la liberaran. “Let me out [déjame salir]. ¡Help [Ayuda]!”, grita una y otra vez. A medida que pasan los minutos, el grito de la “secuestrada” se vuelve cada vez más angustiante.

El video ya tiene más de 17 millones de vistas en TikTok TikTok

Si bien, el hombre trata de calmar a la presunta víctima, continúa con la faena que le demanda su automóvil y se desentiende por varios segundos de la situación. “Come on baby [vamos, nena]”, le dice para que se tranquilice sin contar que minutos después se iba a ver en un aprieto con las autoridades locales. En el video que fue subido en TikTok por la cuenta @parceritooscar se puede ver que dos patrulleros se estacionan en la vereda de enfrente y de él baja un continente de uniformados con la intención de llevar adelante una investigación. Precavidos, los policías se ubican detrás del vehículo y se organizan entre sí. El hombre, en tanto, se acerca amablemente a recibirlos y dispuesto a “colaborar”.

“Hola, señor, nos reportaron que tiene a alguien secuestrado dentro de la casa. Hay gritos que provienen de ahí adentro”, se escucha decir en inglés a uno de los agentes en el clip que tiene sonido ambiente.

Después de un breve intercambio de palabras, el dueño de la casa sonríe, va hacia el interior de la vivienda y grita un nombre: “Rambo”. Al no tener respuesta, el hombre ingresa a la propiedad, acompañado por la policía, que no lo dejó ni un momento a solas, y saca a “Rambo”, un loro mayor que tiene la “facilidad” de expresar algunas “palabras” y lo hace muy similar a una chica. “Uh, damn [Uh, maldición]”, dice después el ave al ver que “estaba en problemas” con la policía que se había acercado hasta su casa por los gritos de auxilio que había pronunciado durante varias horas.

Luego de ver el video, los usuarios contaron sus propias experiencias con loros. Así hubo quienes recordaron que sus abuelas, tías y madres tuvieron este tipo de animales que habían aprendido a manifestar “amor” y hasta les recodaban el horario del rezo.

Sobre Rambo, indicaron que, cabía la posibilidad de que el loro hubiese escuchado en algún lado las palabras “ayuda y déjame salir”. “Alguna película vio el loro y se acordó de eso”, dijo alguien. “¿Rambo pidiendo ayuda? Eso también es sospechoso”, deslizó otra persona. “¿No repiten lo que escuchan?”, indagó un usuario. “¡Imagínate que enfrente de los oficiales no quiera hablar!”, agregó uno. “Yo mirando la ventana del fondo pensado que pedían ayuda desde allá”, escribió otra persona.