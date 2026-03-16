Cuál es el significado de tener un reloj que no funciona en una casa, según el Feng Shui

Los relojes son objetos decorativos y de valor para las personas. En una casa no solo sirven para saber qué hora es, sino para embellecer cada uno de los ambientes. A raíz de esto, el Feng Shui, una técnica milenaria japonesa, se adentró en el tema de qué significa cuando este objeto está detenido, sin pila o abandonado.

Según la concepción de esta filosofía, un reloj que no funciona significa que la energía está estancada. La justificación brindada es que el paso del tiempo simboliza movimiento, cambios y, sobre todo, progreso en la vida personal y profesional. Es por eso que si este objeto está fuera de servicio retrasa cualquier tipo de evolución y se interpreta como una señal negativa.

Qué significa tener relojes que no funcionan en una casa

El orden del hogar y la disposición de los objetos cotidianos influyen de manera directa en la energía que circula en cada ambiente. Según los principios del Feng Shui, el dormitorio requiere una atención especial debido a su función principal: el descanso reparador. En este contexto, la ubicación de los relojes genera un debate frecuente entre los seguidores de esta creencia, quienes sostienen que la presencia de estos dispositivos en la habitación resulta contraproducente para la calma necesaria durante la noche.

Los expertos detallan que el dormitorio representa un espacio de quietud absoluta, por lo cual los relojes, al marcar el paso del tiempo y activar la energía vital, alteran la serenidad del cuarto.

La mirada de esta practica milenaria sobre este punto, como también sobre el detenimiento de los relojes, es clara. Especialistas remarcan que los relojes representan el paso del tiempo y poseen la capacidad de acelerar o demorar la vida de las personas. Por este motivo, quienes buscan un ambiente de relajación total en su zona de descanso prefieren prescindir de ellos.

Experta explica dónde colocar los relojes según el Feng Shui

Sin embargo, la restricción no se extiende a la totalidad de la casa. El Feng Shui considera a los relojes como activadores potentes siempre que se ubiquen en espacios de circulación constante. Áreas como el living, el comedor o la cocina se benefician con su presencia, ya que en estos sitios la energía se mueve continuamente y el objeto actúa como un regulador de las actividades diarias en lugar de funcionar como un freno. Al elegir un diseño para estas habitaciones, la recomendación es optar por piezas que transmitan orden, bienestar visual y calma, evitando siempre aquellos formatos que generen tensión o posean diseños caóticos.

Otro aspecto clave para la armonía del hogar refiere al estado operativo de los instrumentos. Existe una advertencia fundamental: nunca se deben mantener relojes parados dentro de la vivienda.

En conclusión, el impacto de los relojes en el hogar depende estrictamente de su ubicación. Mientras que en las zonas comunes sirven para regular el ritmo vital, en los dormitorios deben evitarse para preservar la paz. La gestión consciente de estos elementos permite equilibrar el flujo de la energía vital y fomenta un ambiente propicio tanto para la actividad social como para el descanso personal. Tener en cuenta estos detalles hacen que la vida de una persona sea más armoniosa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA