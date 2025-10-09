Cuál es la universidad que prioriza el bienestar integral y el sentido de pertenencia de su comunidad

En temporada alta de parciales, días largos de estudio, algunas noches en vela, el Día del Campus de la Universidad Austral se convierte en una jornada de sosiego para estudiantes y el staff que la conforman.

Es la reunión anual por excelencia que involucra a toda la comunidad académica, en sus distintas sedes, caracterizada por la actividad recreativa y deportiva que busca reforzar vínculos, conectar con el disfrute, la competencia amistosa y el bienestar de toda la comunidad académica.

En su edición número 12, se celebró este encuentro en el campus de Pilar en una jornada a puro sol y con un cronograma repleto de actividades para todos los gustos. Desde fútbol, tenis, básquet, voley, running, gimnasia postural y zumba hasta propuestas más descontracturadas como futgolf, el clásico burbu futbol, espacio artístico, arquería e inflables.

El burbufútbol se convirtió en un clásico en el Día del Campus.

Básquet.

Durante la jornada hubo un despliegue de bandas musicales.

“Es un día en que buscamos que todos los pilares de Vida Universitaria estén reflejados”, destacan desde la Universidad. El Programa de Vida Universitaria fue incorporado en todos los planes de estudio de las carreras de grado como un complemento a la formación en las aulas. La importancia del programa reside en que los estudiantes pueden, a través de distintas actividades, desarrollar capacidades como el autoconocimiento, el trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración, el liderazgo, el respeto y la humildad. En definitiva, capacidades fundamentales para su futuro en las organizaciones.

Para Abner Hiskin, estudiante de segundo año de la licenciatura de Economía Empresarial de la sede de Rosario, es la segunda vez que asiste al Día del Campus junto con un grupo de compañeros. “Podemos hacer un montón de actividades recreativas. Recién corrí 3K en la competencia de running, y sobre todo venimos para despejarnos un poco de la época de parciales y relajarnos”, cuenta Hiskin.

Los inflables convocaron a grupos de amigos a divertirse.

Tenis.

Al mediodía, el sector de foodtrucks ofreció distintas opciones para almorzar.

Una marca registrada

En su edición 2025, el Día del Campus cumplió 12 años. “Desde que estamos en el Campus Pilar surgió la idea de poder aprovechar los espacios y la naturaleza con un evento que recibiera a toda la comunidad y con participación de todas las sedes. Hoy ya es una marca registrada”, destacan desde la Universidad.

María Susana Urrutia, vicerrectora de la institución, realizó un balance sobre esta propuesta. “La palabra que me viene a la mente es crecimiento. Pero un crecimiento no solamente en cantidad de alumnos y de personal, sino crecimiento en cuanto al disfrute. La posibilidad de integrar a toda la comunidad universitaria en un evento que podría decirse que es el ADN de la universidad porque busca esta integración, el disfrute, compartir y que sea un stop en la rutina. Que permita recargar fuerzas y volver renovados del Día del Campus”.

Una jornada distendida para compartir en amigos.

Toro mecánico.

Se propuso un recorrido de 3K y 6K para los fanáticos del running.

Como todos los años, en esta reunión estuvo presente el corredor de emprendedores y el espacio de solidaridad. Este último se alinea con los pilares de Vida Universitaria, que busca cultivar el espíritu solidario en los estudiantes respondiendo a diversas causas y programas de ayuda social. Programas de voluntariado y acción social, que incluyen apoyo escolar, trabajo voluntario en barrios carenciados y misiones universitarias, son algunas de las propuestas que se promueven en la universidad.

En el marco del Día del Campus, los participantes podían colaborar con un alimento no perecedero que será donado a la Fundación Más Humanidad, que trabaja en la lucha contra la desnutrición infantil.

En definitiva, a través del Día del Campus los estudiantes pueden enriquecer su formación y además encontrar su mejor versión, por medio de actividades que tienen un impacto positivo y memorable en su vida estudiantil.

