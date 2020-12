Los usuarios de Twitter comparten las malas decisiones que tomaron antes de saber que comenzaría la pandemia de coronavirus Crédito: Pexels

26 de diciembre de 2020

"Hagamos un listado con las peores decisiones que tomamos a comienzos de año, teniendo en cuenta cómo se ha terminado desarrollando 2020", propuso el guionista y dibujante español Manuel Bartual en Twitter. Con esa consigna, miles de usuarios de habla hispana hicieron su pequeño aporte y contaron qué malas decisiones tomaron antes del comienzo de la pandemia de coronavirus.

"Empiezo yo", propuso Bartual. "En febrero me gasté 400 euros en un tratamiento de blanqueamiento dental", contó, junto a una foto en la que se lo ve con el barbijo puesto. La inversión, tal cual se ve en la imagen, no fue tan bien capitalizada como el guionista esperaba.

"Me apunté al gimnasio el 1 de Marzo. Pagué el año entero por adelantado", sumó un usuario que comenzó 2020 con la intención de generar buenos hábitos. En todo el mundo, los gimnasios fueron los más afectados por la crisis del covid-19 y la mayoría de las personas que se ejercitaban a diario pasaron a hacerlo en el interior de sus hogares.

"Yo fui al supermercado al salir del trabajo el viernes 13 de marzo", aportó una tuitera. La idea, era "comprar provisiones para el estado de emergencia", que empezaba al día siguiente. "Me contagié de Covid. Desde entonces fui diagnosticada 'covid persistente'", relató.

Varios usuarios escribieron mensajes relacionados a sus planes de formalizar sus matrimonios y celebrarlo con familia y amigos. "Decidimos casarnos el 28 de Marzo", escribió un usuario de Twitter. "Nos hicieron 3 despedidas de soltero, la última a primeros de Marzo. Suspendimos y reprogramamos para Julio, luego para Noviembre. Aún no nos hemos casado", añadió.

Otro tipo de mensajes que se repite en el hilo que empezó Bartual apunta a compras innecesarias e inapropiadas decisiones inmobiliarias. "Me gasté 500 euros en un portátil [una laptop] pequeño y manejable (sin webcam) porque para las pocas horas que trabajaba desde casa para qué quería más", contó un tuitero. "Yo me mudé a un estudio de 18 m2 porque 'no voy a pasar por casa más que para dormir y poco más'", sumó otro.

Sin embargo, no todas fueron malas decisiones. Algunos usuarios relataron haber tenido "suerte" con sus planes. "Yo también estuve para esas fechas a punto de renunciar a mi trabajo en Colombia, mi familia me detuvo y me decía que hasta que no tuviera algo seguro no lo hiciera, pues no lo hice, no era feliz, pero menos mal que no lo hice", contó una usuaria. "Al final encontré un mejor empleo".