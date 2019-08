¿Cuánto se debe gastar en un regalo de casamiento?

¿Cuánto se suele gastar en regalos de casamiento? ¿Deberías perderte la fiesta si no podés afrontar el gasto? Crédito: Pixabay

Así como los novios invierten en el festejo de su casamiento, los invitados también invertimos: traslados, ropa y sobre todo ¡el regalo! Si te ponés a hacer cuentas cada vez que te llega una invitación de casamiento, sabé que no estás solo.

El otro día, un amigo me comentó que se iba a perder el casamiento de una ex compañera de la facultad porque "el cubierto era demasiado caro". Y parece que esto no es tan raro: según una investigación reciente de NerdWallet, el 33% de las personas encuestadas habría dicho que no podía asistir a un casamiento, simplemente porque no podía afrontar los gastos relacionados con él.

¿Cuánto debería costar nuestro regalo y qué pasa si no podemos afrontarlo? Enterate.

"Regalar lo que se gasta en el cubierto", ¿sigue en pie la costumbre?

Para muchas personas, tanto jóvenes como mayores, sí la regla está vigente. "Se considera un valor del cubierto (de $2000 a $3500 por persona como base) y se regala en base a eso", nos cuenta Valeria Etkin, responsable de marketing y comunicación del sitio web para novios Casamientos Online.

Pero agrega: "Lo cierto es que la situación actual hace que no todos puedan cumplir la "regla". En esos casos, muchos optan regalar un objeto concreto y no tanto sumar al monto en dinero de la lista de regalos. Es decir, muchos eligen dar algo más personal, pensado en la pareja para demostrar su cariño hacia los novios".

Ejemplos claros de esto ocurren en mi propio grupo de amigas: una lámpara pintada por mi amiga artista, un vestido para usar en el civil elegido en una tarde de risas y hasta las propias alianzas de casamiento: buscamos regalar objetos que duren o que sean importantes, y si hace falta, unimos recursos.

¿Y si te invitan después de las 12? "Muchas veces no se regala. Y si regalan, generalmente son montos que rondan los $1000. Claro que, como en todos los casos, depende del vínculo con los novios", dice la experta, según lo que observa en Casamientos Online.

Si se invita a 2 o más personas, ¿se regala más?

Por lo general, y si la situación financiera de la pareja lo permite, sí, pero no siempre:

Juan Ignacio, un arquitecto de 33 años, intenta regalar el doble del cubierto.

Nicole, relacionista pública de 36 años, regala más aunque no el doble. Y si la invitan con hijos, también trata de aumentar el presupuesto para regalos.

Julián, ingeniero de 63 años, y su mujer, Carmela, tienen como regla regalar el equivalente de 100 dólares, al tipo de cambio del momento.

Belén, de 27 años, regala lo que puede, aunque la inviten con el novio. "Quienes me conocen saben que no voy a poder regalar el costo del cubierto. Así que asumo que si me invitan, es porque quieren que esté ahí. Entonces voy y disfruto, sin endeudarme", dice.

La cercanía con los novios también influye

Si tu mejor amigo se casa en el jardín de su casa con cero gasto, probablemente no quieras regalarle el costo del cubierto, y prefieras invertir un poquito más para darle algo especial. Lo mismo, si una compañera de la oficina te invita a su casamiento lujosísimo, no tendrías por qué dejar el aguinaldo entero en un regalo que realmente no necesita.

Aquí prevalece el sentido común: se regala lo que se puede, y si queremos mucho a los novios, podemos hacer un esfuerzo más grande.

"Los casamientos no deberían ser una transacción. Es mejor dar un lindo regalo porque querés a la pareja, que sentir que necesitás cubrir el costo de tu presencia ahí. Más que regalos, lo que las parejas realmente quieren que sus invitados vengan a compartir ese momento importante con ellos, que disfruten y que se vayan con lindos recuerdos", sostiene Etkin.

En tiempos de crisis, ¡seguí festejando!

¿Lo más importante? Nunca deberías gastar más de lo que podés en un regalo de casamiento. Si tenés poco presupuesto, elegí o hacé con tus manos algún detalle con cariño, regalá tus servicios (maquillaje y peinado, diseño de las invitaciones, o hasta la torta de casamiento) o imprimí un librito con las fotos más lindas de la pareja que encuentres. La idea es mostrar tus buenos deseos hacia la pareja que se casa.

Honestamente, la mayoría estamos algo ajustados hoy en día. Por eso, si no llegás a hacer el regalo que te gustaría, ¡no dejes de ir! Lo más probable es que la pareja le importe más tu presencia que cualquier objeto material.