La reacción de la China Suárez al ver las fotos de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Este miércoles 3 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su casamiento por civil en una ceremonia íntima y cargada de afecto, rodeados solo por su círculo más cercano y con la presencia especial de Rufina, la hija del actor. A pesar del perfil reservado que eligieron para el día, ambos decidieron abrir una ventana a la intimidad y compartir en redes sociales fotos llenas de emoción, que retrataron los instantes que marcaron el comienzo de esta nueva etapa. En medio de esa ola de demostraciones de cariño, lo que llamó la atención fue la reacción de la China Suárez al ver la publicación.

“Rodeados de amor”, escribieron Nicolás y Rocío al compartir en Instagram el álbum con las imágenes más significativas del festejo. Las fotos mostraron la calidez del civil: abrazos, miradas cómplices y un clima íntimo que acompañó cada momento de la jornada en la que la pareja selló su unión frente a sus seres más cercanos.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil (Captura: Instagram @rrociopardo/ @nicolascabre80)

Lejos de cualquier tensión o polémica, la China Suárez sorprendió al dejar su ‘Me gusta’ en la publicación donde Cabré aparece junto a la bailarina. Con ese simple gesto, la actriz dejó en claro que acompaña esta nueva etapa del padre de su hija, lo que refuerza el buen vínculo que lograron construir en el último tiempo.

El detalle en redes de la China Suárez tras la boda de Nicolás Cabré que no pasó desapercibido (Captura: Instagram)

Los detalles del civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La celebración civil tuvo lugar este miércoles por la noche en Carlos Paz, en un entorno íntimo y reservado en el que solo participaron algunos allegados y, por supuesto, Rufina, la hija que Cabré tuvo con la China Suárez. Las imágenes compartidas por la pareja dejaron ver un clima cálido y familiar, con detalles simples que acompañaron la emoción del momento.

Rodeados de familia y amigos, el actor y la bailarina se casaron por civil (Foto: Instagram @rrociopardo/ @nicolascabre80)

Entre las postales que más circularon en redes se destacó una escena profundamente tierna: Cabré y Pardo vestidos de blanco con un estilo elegante y minimalista, besándose luego de dar el sí, mientras Rufina los mira sonriente. La niña, también de blanco, completa un retrato que deja en evidencia complicidad y unión. En otra postal, ya a la salida del Registro Civil, se puede ver a la pareja recibida por la tradicional lluvia de arroz.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil

Bosque, familia y celebración: qué se sabe sobre la fiesta

Estas fotos llegaron horas antes de la gran boda que tendrá lugar este sábado 6 de diciembre en una exclusiva estancia del Valle de Punilla, en Córdoba. Allí continuarán los festejos a lo largo del domingo y lunes, con un plan que combina celebración y descanso, en un espacio preparado para alojar a unas 28 personas. Todo apunta a un fin de semana extendido en el que familia y amigos podrán disfrutar de un entorno natural y acompañar a la pareja en esta nueva etapa.

Tras el civil, la pareja tendrá una celebración en Córdoba el 6 de diciembre (Foto: Instagram @rrociopardo/ @nicolascabre80)

En distintas entrevistas, ambos remarcaron que la boda será una celebración sencilla, pensada para disfrutar sin demasiada formalidad, aunque igualmente compartieron algunos detalles que despertaron la expectativa. Por lo que se dio a conocer, Cabré usará un traje de lino y tendrá un segundo cambio para la noche, aunque prefirió reservar el color. También se confirmó que tanto Rufina como Rocío Pardo llevarán diseños de Ana Pugliese, y ya se sabe que la hija del actor tendrá un papel central durante la ceremonia, un gesto que refuerza el costado familiar y emotivo del gran día.