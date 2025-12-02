Cuál será el insólito menú del casamiento de Nico Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo formalizarán su vínculo el próximo viernes 5 de diciembre en la estancia Bosque Alegre de Córdoba, en una celebración que reunirá más de 100 invitados en un entorno natural cerca de Villa Carlos Paz y destaca por una planificación que privilegia la informalidad. Los novios diseñaron un evento donde la experiencia culinaria ocupa un rol central por su carácter descontracturado y familiar, lejos de las tradiciones de etiqueta habituales en estas galas.

El insólito menú del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La pareja seleccionó un servicio de catering de estilo campestre que rompe con los esquemas de los platos sofisticados. La oferta principal consiste en un bandejeo de sándwiches de milanesa y un costillar, opciones que buscan replicar la sensación de calidez hogareña. Ambos coincidieron en la premisa de ofrecer “comida real, de la que te harías en tu casa”. Esta decisión se alinea con el tono relajado que el actor anticipó semanas atrás al describir la fiesta. La prioridad recae en el disfrute simple y directo de los comensales, sin las formalidades de los menús de pasos tradicionales.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casarán en Córdoba este 5 de diciembre

Una ambientación de fantasía en las sierras

El enlace ocurre en las cercanías de la ciudad, donde ambos coincidieron laboralmente tiempo atrás y forjaron su vínculo. La relación se oficializó en abril de 2024 tras conocerse en el ámbito teatral cordobés. Allí él encabezaba Los mosqueteros y ella participaba en Pabellón Tornú. El actor expresó en el programa Un día perdido por eltrece: “Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida, con una felicidad que no conocía. Vivo con una tranquilidad porque es una relación absolutamente sana, con una persona con la que somos amigos, amantes, somos todo. No estaba en mis planes de vida casarme, pero mi amor por Rocío lo cambió todo”. Y sobre la boda agregó: “Pensamos en hacer un asado familiar y se fue agrandando. Decís: ‘ya que estamos hagamos esto y lo otro’. Igual, la idea es que sea algo tranquilo porque los dos somos muy tranquilos”.

La estancia Bosque Alegre sirve de escenario para una ceremonia al aire libre entre árboles centenarios, con una ambientación que sigue una temática particular de bosque encantado e incluye elementos decorativos como elfos y un altar con flores. El proyecto creció en magnitud debido al entusiasmo de los protagonistas durante la organización. Rocío Pardo detalló sobre la decoración: “Yo flasheé y Nico me siguió”.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré oficializaron su relación en abril de 2024

La vestimenta acompaña la estética natural del entorno. Cabré utilizará un traje confeccionado por Daniel Casalnovo y prescinde del smoking para mantener la comodidad, mientras que la novia lucirá un diseño de Ana Pugliese con dos cambios previstos: uno corto y otro largo de corte más clásico, con calzado de la marca Ricky Sarkany. Rufina, la hija que el actor tiene con la China Suárez, llevará los anillos y cumple un papel fundamental en la ceremonia. Cabré destacó: “Rufi va a ocupar el lugar que ocupó mi mamá; ella va a ser fuerte y me va a entregar”. La madre del actor murió en junio pasado.

Rufina Cabré tendrá un rol fundamental en el casamiento de Nicolás Cabré (Foto: Instagram @nicocabre80)

La tradicional luna de miel posterior a la boda queda en pausa por compromisos laborales inmediatos. El matrimonio se instala en Carlos Paz para realizar la temporada teatral con la obra Ni media palabra, una pieza que Cabré junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez protagonizan y la codirige Rocío Pardo. Los novios disfrutaron previamente de un viaje a Nueva York y unos días de descanso en la costa atlántica argentina junto a Rufina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Liliana Podestá.