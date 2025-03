Cuantos más hijos tengas, mejor para tu cerebro: la relación entre ser padres y salud neuronal

Pueden causar cansancio y dolores de cabeza, pero un estudio reciente realizado por investigadores de la universidad de Yale, en Estados Unidos, revela que tener hijos puede ayudar a mantener el cerebro joven al proporcionar estímulo cognitivo, actividad física e interacción social.

Por cada hijo adicional que una madre o padre tiene, los científicos descubrieron un aumento en la conectividad cerebral que contrasta con lo que normalmente se observa en la mediana edad o en la vejez.

“El entorno de cuidado, y no solo el embarazo, parece ser importante, ya que vemos estos efectos tanto en madres como en padres”, dice el psiquiatra Avram Holmes de la Universidad Rutgers y uno de los investigadores del estudio.

Tener hijos tiene un impacto transformador tanto en el cuerpo como en la mente Shutterstock

Los autores del estudio, liderados por la neurocientífica cognitiva Edwina Orchard de la Universidad de Yale, encuestaron a más de 37.000 adultos y afirman que es la investigación más grande sobre la función cerebral de los padres hasta la fecha y la primera en mostrar diferencias en los hombres más allá de la paternidad temprana.

Los padres a menudo son excluidos de los estudios sobre paternidad porque no pueden gestar, dar a luz o amamantar físicamente, pero eso no significa que no se vean profundamente afectados por su nuevo rol en el hogar.

Tener hijos tiene un impacto transformador tanto en el cuerpo como en la mente, y, sin embargo, los neurocientíficos saben poco sobre los efectos cerebrales a largo plazo de la paternidad en ambos sexos. Para explorar los impactos posteriores de la paternidad, Orchard analizó imágenes cerebrales de casi 20.000 mujeres y más de 17.600 hombres en el UK Biobank mayores de 40 años.

Se trata de la investigación más grande sobre la función cerebral de los padres hasta la fecha Shutterstock

Para ambos sexos, la paternidad se correlacionó positivamente con la conectividad funcional, que se refiere a los patrones de activación neural y entre las redes cerebrales. Normalmente, un cerebro envejecido muestra una menor conectividad funcional en la red somato/motora y una mayor conectividad dentro de los sistemas córtico-subcorticales.

“Las regiones cuya conectividad funcional disminuye a medida que las personas envejecen son las mismas regiones asociadas con un aumento en la conectividad cuando las personas tienen hijos”, explica Holmes.

A pesar de los resultados, los científicos afirman que se necesitan estudios cerebrales a largo plazo para obtener más detalles sobre los factores que contribuyen e impactan en la forma en que las personas envejecen.

Por El País (Uruguay)

El País (Uruguay)

