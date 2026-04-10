Aceite de coco para el cabello: los errores más comunes al aplicarlo

El aceite de coco se popularizó por sus beneficios para el cabello, pues expertos aseguran que sirve para hidratar y nutrir el cabello; sin embargo, hay errores frecuentes que pueden perjudicar la piel capilar.

Este aceite se extrae naturalmente de la fruta madura y aunque no contiene fibra, tiene una gran concentración de nutrientes, rico en grasa, ácidos grasos saturados, de acuerdo con la Universidad de Zaragoza.

La experta en dermatología y especialista en cabello Vanina Gegdyszman, explica en un video que “durante años nos hicieron creer que era el ingrediente milagroso para hidratar y hacer crecer el cabello… pero la ciencia cuenta otra historia”.

Según la doctora capilar no se debe utilizar el aceite de coco puro, es mejor comprar el que sea combinado incluido en su fórmula

Vanina hace énfasis en que no todos los cocos funcionan para nutrir el cabello y que hay varios errores que se cometen a la hora de aplicar aceite en la fibra capilar. Es un error grande pues satura la fibra y será más difícil la limpieza.

El aceite mineral es barato y no tiene beneficios según la doctora.

es barato y no tiene beneficios según la doctora. El aceite de girasol al tener una molécula grande no ingresa a la fibra capilar.

al tener una molécula grande no ingresa a la fibra capilar. El aceite de coco de jojoba se debe usar en el cuero cabelludo no en la fibra capilar.

se debe usar en el cuero cabelludo no en la fibra capilar. Según un estudio el aceite de coco puro reduce la pérdida de proteína en el cabello.

Según la doctora capilar no se debe utilizar el aceite de coco puro, es mejor comprar el que sea combinado incluido en su fórmula, “estas combinaciones son pensadas para actuar de forma equilibrada”.

Es necesario leer el INS, la sección donde están los ingredientes y no solo ver que diga aceite de coco o la marca, sino que tengan los que realmente ingredientes que son recomendados por la ciencia

Es necesario leer el INS, la sección donde están los ingredientes y no solo ver que diga aceite de coco o la marca, sino que tengan los que realmente ingredientes que son recomendados por la ciencia, según Vanina, son los siguientes:

Cocos Nucifera Oil

Coco- Caprylate

Caprate

Coconut Alkanes

Es necesario consultar con su médico dermatólogo de confianza para que le haga un análisis de su tipo de piel.

Por Álvaro Richard Real Martínez