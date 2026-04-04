Los grandes beneficios para el cuerpo de mezclar aceite de coco con bicarbonato
Esta combinación se popularizó por sus múltiples usos en el cuidado de la piel al incorporarlo en rutinas de belleza; seguí esta guia
- 2 minutos de lectura'
En el mundo del cuidado corporal, los remedios caseros con ingredientes naturales cada vez obtienen mayor fama. Pero en el último tiempo, la mezcla de aceite de coco con bicarbonato llamó la atención de muchos.
Esta combinación se popularizó por sus múltiples usos en el cuidado de la piel al incorporarlo en rutinas de belleza. Pero, ¿realmente funciona? Aquí te explicamos los beneficios del aceite de coco con bicarbonato y cómo puedes aprovecharlos.
¿Para qué sirve mezclar aceite de coco con bicarbonato?
La mezcla de aceite de coco y bicarbonato combina las propiedades exfoliantes y antibacterianas de ambos ingredientes; mientras que el aceite de coco es conocido por su capacidad para hidratar y nutrir la piel, el bicarbonato de sodio actúa como un agente limpiador y exfoliante suave. Por esta razón, muchas personas suelen utilizar esta combinación como un producto con varias funciones dentro de su rutina diaria.
¿Cómo preparar la mezcla?
Preparar esta combinación es muy sencillo, solo necesitas:
- 2 cucharadas de aceite de coco
- 1 cucharada de bicarbonato de sodio
Mezcla los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Puedes ajustar las cantidades según el uso que le quieras dar. Antes de aplicar cualquier remedio casero, es importante realizar una pequeña prueba en una zona de la piel para evitar reacciones adversas.
Cabe mencionar que, aunque los beneficios del aceite de coco con bicarbonato son atractivos, es importante usar esta mezcla con moderación, pues el bicarbonato puede ser abrasivo para pieles sensibles.
Por Dann Silva
Otras noticias de Cómo hacer
- 1
Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago
- 2
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
- 3
Stephen Hawking: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar”
- 4
La hija de Michael Schumacher rompió el silencio sobre el accidente de su padre y reveló qué la ayudó a salir adelante