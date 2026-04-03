El pelo largo no va más: los cortes tendencia para este otoño-invierno 2026

El inicio de una nueva temporada no solo trae consigo cambios de clima, sino también tendencias: otra gama de colores, distintas estampas y texturas que rigen para transmitir personalidad. Esta vez, la transformación del otoño-invierno 2026 trasciende el placard: es hora de soltar el pelo largo y sumergirse en el universo del corte con movimiento.

El pelo corto se consolida como una de las apuestas más fuertes de la temporada. Con versiones que van desde estilos minimalistas hasta propuestas más audaces, estos cortes demuestran que un buen tijeretazo puede transformar por completo la imagen.

1. French Bob: el chic sin esfuerzo

El estilo parisino vuelve a ser el rey de la temporada. Es un bob a la altura del mentón, flexible y con ese aire relajado que queda increíble tanto con ondas naturales como con las puntas apenas redondeadas. Además, es el aliado perfecto para lucir aros XL y poleras de lana.

El estilo parisino vuelve a ser el rey de la temporada. Es un bob a la altura del mentón (Foto: IA)

2. Lob o Clavi-cut: el eterno favorito

Si la tijera te da un poco de vértigo, el long bob es tu zona de confort con estilo. Con un largo que oscila entre el mentón y la clavícula, es la apuesta más segura del 2026. Refresca el look sin sacrificar el largo por completo y no requiere visitas mensuales a la peluquería.

Lob o Clavi-cut: el eterno favorito (Foto: IA)

3. Bixie: actitud y ligereza

A mitad de camino entre el pixie y el bob, el bixie gana terreno. Es la opción preferida de las que buscan modernidad y movimiento sin saltar al corto total; y la solución mágica para pelos finos, ya que suma volumen instantáneo y elimina ese efecto de melena “chata” y pesada.

A mitad de camino entre el pixie y el bob, el bixie gana terreno (Foto: IA)

4. Wolf Cut Suave: rebelde con causa

Para las que escapan de la prolijidad absoluta y prefieren un aire más rockero, el wolf cut es el elegido. Este 2026 la versión más buscada es la que roza la clavícula, ideal para enmarcar la cara en los días de frío. Si buscás un corte con carácter y mucha personalidad, es por acá.

Para las que escapan de la prolijidad absoluta y prefieren un aire más rockero, el wolf cut es el elegido (Foto: IA)

5. La Era del Bob: italiano, japonés o graduado

El concepto es claro: el bob es el protagonista absoluto.

En orden: Italian Bob, Japanese Bob, Graduated Bob (Foto: IA)