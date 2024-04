Aceite de orégano: ¿qué es y por qué tiene grandes beneficios para la salud?

Escuchar

Una dieta saludable y equilibrada es una de las principales recomendaciones de los especialistas para mantener el bienestar del cuerpo humano. Entre los alimentos que ayudan a aportar los nutrientes y minerales necesarios en el día a día, los expertos destacan las propiedades y beneficios de un tipo de aceite que ayuda al equilibrio del metabolismo y fortalece los órganos. Además, se utiliza como un método medicinal para combatir los síntomas del resfrío.

Se trata del aceite de orégano, un tradicional condimento utilizado como planta medicinal para combatir el dolor de muelas, el reumatismo y la tos. Este compuesto se obtiene de la destilación de las flores secas y las hojas de su raíz y posee un color amarillento oscuro. En tanto, su olor fuerte advierte que presenta un sabor bastante picante y amargo.

El orégano tiene propiedades antioxidantes Pexels

Ayuda a prevenir y combatir una amplia variedad de problemas de salud debido a su alto contenido en ácido rosmarínico, carvacrol y timol. “Si se usa de forma adecuada, puede mejorar significativamente nuestra salud y también puede ayudar incluso a prevenir o a evitar que empeoren determinadas enfermedades”, explicó el doctor Alberto Sanagustín, en declaraciones al medio Elmundo.es.

Cuáles son los beneficios del aceite de orégano

El aceite de orégano es un compuesto destilado de las hojas de la planta de este condimento que contienen compuestos fenólicos que contribuyen a la actividad antimicrobiana y se puede administrar tanto por vía oral como por vía tópica. También posee carvacrol, que se encuentra en otras hierbas como el tomillo. Algunos de los beneficios que presenta esta especia son:

Combate los síntomas asociados a los resfriados, al asma o a la bronquitis : por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según trascendió, su sabor picante también contribuiría al alivio que produce.

: por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según trascendió, su sabor picante también contribuiría al alivio que produce. Ayuda a restablecer el equilibrio microbiano en el intestino y reduce los efectos de las afecciones digestivas : por sus propiedades antiespasmódicas debido al timol, un componente que actúa contra los espasmos intestinales y los dolores de estómago.

: por sus propiedades antiespasmódicas debido al timol, un componente que actúa contra los espasmos intestinales y los dolores de estómago. Es una fuente de vitaminas y minerales : contiene del tipo A, C, K, complejo B, potasio, calcio, hierro y magnesio principalmente.

: contiene del tipo A, C, K, complejo B, potasio, calcio, hierro y magnesio principalmente. Potencia el equilibrio del metabolismo y el fortalecimiento de los órganos centrales del cuerpo humano.

del cuerpo humano. Actúa contra los hongos que aparecen en la piel o en las uñas: debe aplicarse por vía tópica. En especial, combate las acciones de la Cándida.

El aceite de orégano presenta una larga lista de beneficios para la salud Unsplash

Tiene propiedades antisépticas, antibacterianas, antivirales y antifúngicas: que colaboran en el tratamiento de patologías como la gripe, las infecciones virales, las enfermedades respiratorias, la indigestión, los problemas estomacales o las menstruaciones dolorosas.

Fortalece la piel y las uñas.

La advertencia de los expertos a la hora de consumir aceite de orégano

El aceite de orégano se convirtió en un gran aliado para el bienestar del cuerpo humano por su larga lista de beneficios que contribuyen a la salud física y de los órganos. Pero, los expertos realizaron una advertencia con respecto a su consumo, ya que lo recomendado es únicamente colocar dos o tres gotitas debajo de la lengua para dejar que reposen unos instantes y beber agua para ingerir el resto.

El aceite que contribuye a equilibrar el metabolismo Unsplash

Este proceso suele no ser fácil para algunos, ya que las personas intolerantes al picante pueden no aguantar su sabor durante esos segundos. Según los especialistas, no se debe exceder la cantidad recomendada de tres gotitas, ya que podría generar problemas gástricos o hepáticos debido a que es un condimento muy fuerte.

LA NACION