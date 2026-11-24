Dormir bien es fundamental para cuidar la salud, mantener la concentración y tener energía durante el día. Sin embargo, conciliar el sueño no siempre resulta sencillo. El estrés, las preocupaciones y los malos hábitos pueden afectar el descanso y provocar despertares durante la noche.

Frente a este problema, además de evitar las bebidas estimulantes y realizar actividad física, la alimentación también puede cumplir un papel importante.

Estudios sobre el kiwi muestran mejoras significativas en la duración y eficiencia del descanso (Foto: La Nación - iStock)

En ese sentido, el cardiólogo Aurelio Rojas destacó una fruta que podría ayudar a mejorar la calidad del descanso nocturno: el kiwi.

Qué dijo el especialista sobre los beneficios del kiwi

A raíz de la consulta de un seguidor que aseguró que come esta fruta antes de acostarse y duerme “de escándalo”, el médico explicó en sus redes sociales cuáles son los aportes nutricionales de este alimento y cómo impacta en el organismo.

La recomendación del cardiólogo sobre el kiwi

“Para todas aquellas personas que no saben de qué estamos hablando, esta fruta, el kiwi, es muy rica en vitamina C, en carotenoides y en fibra. Tiene propiedades magníficas: es protectora de nuestro sistema cardiovascular y antiinflamatorio”, aseguró Rojas.

Además, remarcó que sus beneficios van más allá del descanso nocturno, ya que cuenta con respaldo científico a nivel celular: “Tiene estudios en los que ha demostrado mejorar la reparación del ADN y mejorar la longevidad de tus células”.

Por eso, puede ser una excelente alternativa para quienes buscan incorporar alimentos nutritivos y funcionales a su rutina nocturna.

Cuántos kiwis recomienda comer antes de ir a dormir

Respecto a la cantidad exacta y el momento ideal para consumirlo, el cardiólogo brindó una recomendación precisa para aprovechar sus efectos sobre el sueño.

El especialista recomendó dos kiwis antes de dormir Freepik

“Comer dos kiwis antes de dormir ha demostrado, efectivamente, que mejora la cantidad y la calidad del sueño. Así que si te cuesta dormir y querés algo natural, no cuesta nada añadirlos a tu cena, una horita antes de dormir”, recomendó Rojas.

De todas maneras, es importante tener en cuenta que ningún alimento reemplaza un tratamiento médico. Si las dificultades para dormir son frecuentes o se prolongan en el tiempo, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud.