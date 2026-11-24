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Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el kiwi: “Si te cuesta dormir y quieres algo natural, no te cuesta nada añadir esta fruta a tu cena una horita antes”
El especialista recomendó incorporar la fruta a la dieta nocturna para lograr un descanso profundo y reparador; cuántos aconseja comer
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Dormir bien es fundamental para cuidar la salud, mantener la concentración y tener energía durante el día. Sin embargo, conciliar el sueño no siempre resulta sencillo. El estrés, las preocupaciones y los malos hábitos pueden afectar el descanso y provocar despertares durante la noche.
Frente a este problema, además de evitar las bebidas estimulantes y realizar actividad física, la alimentación también puede cumplir un papel importante.
En ese sentido, el cardiólogo Aurelio Rojas destacó una fruta que podría ayudar a mejorar la calidad del descanso nocturno: el kiwi.
Qué dijo el especialista sobre los beneficios del kiwi
A raíz de la consulta de un seguidor que aseguró que come esta fruta antes de acostarse y duerme “de escándalo”, el médico explicó en sus redes sociales cuáles son los aportes nutricionales de este alimento y cómo impacta en el organismo.
“Para todas aquellas personas que no saben de qué estamos hablando, esta fruta, el kiwi, es muy rica en vitamina C, en carotenoides y en fibra. Tiene propiedades magníficas: es protectora de nuestro sistema cardiovascular y antiinflamatorio”, aseguró Rojas.
Además, remarcó que sus beneficios van más allá del descanso nocturno, ya que cuenta con respaldo científico a nivel celular: “Tiene estudios en los que ha demostrado mejorar la reparación del ADN y mejorar la longevidad de tus células”.
Por eso, puede ser una excelente alternativa para quienes buscan incorporar alimentos nutritivos y funcionales a su rutina nocturna.
Cuántos kiwis recomienda comer antes de ir a dormir
Respecto a la cantidad exacta y el momento ideal para consumirlo, el cardiólogo brindó una recomendación precisa para aprovechar sus efectos sobre el sueño.
“Comer dos kiwis antes de dormir ha demostrado, efectivamente, que mejora la cantidad y la calidad del sueño. Así que si te cuesta dormir y querés algo natural, no cuesta nada añadirlos a tu cena, una horita antes de dormir”, recomendó Rojas.
De todas maneras, es importante tener en cuenta que ningún alimento reemplaza un tratamiento médico. Si las dificultades para dormir son frecuentes o se prolongan en el tiempo, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud.
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