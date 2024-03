Escuchar

Todos hemos pasado por esa situación un poco embarazosa en la que el estómago gruñe en medio de una reunión importante con el jefe o durante una cita. Tu estómago no miente: es hambre. Pero, ¿por qué sucede esto y cómo evitar ese ruido?

Este es un proceso fisiológico completamente normal, llamado borborigmo, y es el resultado de las contracciones de los músculos del estómago e intestinos. Son estas contracciones las que, cuando hay comida en el sistema, ayudan a mover los alimentos a lo largo del tracto digestivo.

Incluso si no has comido, estas contracciones ocurren, y el gruñido no es más que aire y fluidos desplazándose por el estómago e intestino.

La respuesta al gruñido es una buena comida. Sin embargo, si necesitás que tu estómago gruñón aguante un poco más, hay un truco simple para engañarlo temporalmente: beber agua.

Si esto sucede con mucha frecuencia, considera hacer pequeños bocadillos entre comidas y comer más lentamente porque ralentiza la digestión, manteniéndote saciado por más tiempo.

¿Has comido y aún así tu sistema digestivo está inquieto? Puede ser una señal de gases excesivos, indigestión, diarrea o una afección gastrointestinal crónica, como el síndrome del intestino irritable, según los gastroenterólogos. Si el ruido es persistente o doloroso, es recomendable buscar orientación médica.