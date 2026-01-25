LA NACION

Cinco colores de uñas que rejuvenecen las manos

Los tonos correctos de manicura pueden iluminar la piel, suavizar la apariencia de las manos y restar años al instante

El Universal (México)
Las manos son una de las primeras zonas donde el paso del tiempo se hace visible, pero también una de las más fáciles de rejuvenecer visualmente. Elegir los colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos puede marcar una diferencia inmediata: iluminan la piel, disimulan manchas y aportan un efecto pulido que eleva cualquier look.

Hoy, las tendencias en manicura se alejan de los contrastes duros y apuestan por tonos estratégicos que favorecen a distintos tonos de piel. Desde neutros cálidos hasta colores suaves con efecto glow, estos esmaltes se han convertido en aliados clave para un efecto manos jóvenes, cuidadas y actuales.

¿Cuáles son los colores de uñas que rejuvenecen las manos?

Los tonos que mejor funcionan son aquellos que armonizan con la piel y no generan contraste excesivo. Estos son los favoritos del momento:

Rosa lechoso

Clásico, elegante y altamente favorecedor. Este tono suaviza la apariencia de la piel, disimula venas marcadas y aporta un efecto limpio inmediato. Es uno de los colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos más pedidos en salones.

Las uñas y su cuidado hablan de la personalidad de cada uno
Las uñas y su cuidado hablan de la personalidad de cada uno

Nude cálido

Los tonos nude con subtonos durazno o miel son muy favorables. A diferencia de los tonos fríos, estos esmaltes de uñas no apagan la piel y ayudan a que las manos se vean más uniformes y luminosas.

Los tónos cálidos van bien con todos los looks
Los tónos cálidos van bien con todos los looks

Rojo cereza

Más suave que el rojo clásico, el rojo cereza ilumina la piel, estiliza las manos y aporta un aire sofisticado sin endurecerlas.

Los rojos oscuros, un clásico
Los rojos oscuros, un clásico

Malva claro

Entre rosa y lila, este tono de esmalte neutraliza subtonos apagados de la piel y crea un efecto visual más terso y juvenil.

El rosado, otra opción
El rosado, otra opción

Blanco perlado

Más favorecedor que el blanco puro, el blanco perlado refleja la luz y da un acabado pulido que rejuvenece al instante. Es uno de los tonos que más se llevará en 2026.

La elegancia del blanco perlado
La elegancia del blanco perlado

Elegir colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos no se trata solo de moda, sino de entender qué tonos trabajan a favor de la piel. Una buena manicura puede ser tan efectiva como un accesorio o un beauty look bien ejecutado.

Cuando el color es el correcto, las manos se ven más cuidadas, más luminosas y, sobre todo, más jóvenes. Y ese efecto —sin duda— nunca pasa de moda.

