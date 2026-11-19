Ferméntalo, hiérvelo o rocíalo con limón. En lo que se refiere a la absorción del hierro, lo que importa no es solo qué comés, sino cómo lo comés. De pequeña, creía que si comía muchas espinacas, me volvería fuerte y sana. Incluso hoy en día, las añado habitualmente a batidos, pasta y tortillas. Me gustan no solo porque son versátiles, fáciles de cocinar y ricas en fibra, sino también porque son una buena fuente de hierro, ¿verdad?

Bueno, aunque no estoy del todo equivocada, lo cierto es que no absorbemos tanto hierro de las espinacas crudas. Dado que aproximadamente una de cada tres personas presenta deficiencia de hierro, conviene entender que no es solo lo que comemos —sino cómo consumimos y preparamos los alimentos— lo que nos brinda la mejor oportunidad de obtener las cantidades que necesitamos.

La deficiencia más común

Una deficiencia de hierro se puede manifestar como agotamiento, debilidad o sentirse sin fuerzas Getty Images

La deficiencia de hierro es la carencia nutricional más común en el mundo, especialmente entre los niños y las mujeres en edad reproductiva. Sentirse cansado, débil o con falta de aliento son señales de que podrías tener niveles bajos de este mineral, ya que es esencial para producir hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno a casi todas las partes de nuestro cuerpo.

“Lo mejor es intentar prevenir la anemia a través de una alimentación adecuada”, dice Susan Fairweather-Tait, profesora de metabolismo mineral en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra. Sin embargo, no todos los productos ricos en este mineral son iguales si se tiene en cuenta la facilidad o no con la que absorbemos el hierro de los alimentos.

Cuidado adicional para las dietas sin carne

Las carnes proveen un tipo de hierro que es más fácil de absorber que el de las plantas Getty Images

Existen dos formas de hierro en la dieta. El hierro hemo se encuentra en la carne y el marisco, mientras que el hierro no hemo proviene de alimentos de origen vegetal. Solemos absorber el primero con mayor facilidad que el segundo. Nuestro organismo absorbe entre un 15% y un 30% del hierro hemo, pero una proporción menor del hierro no hemo (alrededor de un 2% en el caso de las legumbres secas y entre un 7% y un 9% en el de las verduras de hoja verde).

Sin embargo, ante la creciente preocupación por el costo, así como por el impacto de la carne roja en la salud y el medio ambiente, algunas personas están reduciendo su consumo. Esto podría derivar en una deficiencia de hierro si no se sustituye por otras fuentes de este mineral, señala Yemisi Latunde-Dada, profesora titular de ciencias de la nutrición en el King’s College de Londres.

Afortunadamente, existen muchas fuentes de hierro de origen vegetal que pueden ayudarte a alcanzar tu objetivo diario. Y, aunque estas fuentes de hierro no hemo se absorben con menor eficiencia, hay numerosas formas de maximizar su absorción a partir de alimentos de origen vegetal.

1. Hierve algunas verduras, cocina otras al vapor

Hervir la espinaca hace que su contenido de hierro sea más fácil de absorber para el cuerpo Getty Images

La forma en que se preparan los alimentos puede influir en la cantidad de hierro que tenemos a nuestra disposición. Un alimento al que recurro con frecuencia —las espinacas— contiene compuestos llamados oxalatos. Estos pueden unirse al hierro y limitar la cantidad que nuestro organismo absorbe.

Sin embargo, al hervir las espinacas y otras verduras de hoja verde, dichos compuestos se liberan, lo que permite una mayor absorción de hierro. Esta regla solo se aplica a las verduras de hoja verde con un alto contenido de oxalatos, como las espinacas, las acelgas y las hojas de remolacha.

En el caso de otras verduras, como la lechuga, el repollo y el bok choy, no es necesario eliminar sus oxalatos. De hecho, consumirlas crudas o al vapor ayuda a conservar una mayor cantidad de vitamina C, lo que favorece una mejor absorción del hierro.

2. Combina alimentos ricos en hierro con vitamina C

La vitamina C ayuda a que el cuerpo absorba mejor el hierro Getty Images

Las investigaciones demostraron que, al incorporar vitamina C a nuestra dieta, absorbemos más hierro. “La vitamina C es un potente potenciador de la absorción de hierro que viene de fuentes vegetales”, afirma Latunde-Dada. Al consumir alimentos que contienen hierro, podrías probar a añadir un poco de jugo de limón a la comida o tomar un vaso (pequeño) de jugo de naranja junto con una tostada de pan de masa madre en el desayuno.

3. Aceptá la fermentación

Los alimentos fermentados son una herramienta clave para la salud Getty Images

La fermentación también puede ayudar a tu organismo a absorber más hierro. Esto se debe a que descompone el ácido fítico —un compuesto presente de forma natural en cereales, frutos secos y semillas—, el cual dificulta que el cuerpo asimile el hierro de los alimentos. Por este motivo, podrías plantearte sustituir el pan convencional por pan de masa madre.

4. No te valgas solo de alimentos enriquecidos

Aunque varios alimentos en el mercado aseguran estar enriquecidos con hierro, el cuerpo no puede absorberlo tan bien Getty Images

Muchos alimentos básicos, incluidos el pan y los cereales para el desayuno, están enriquecidos con hierro. Sin embargo, los fabricantes suelen emplear formas de hierro de menor absorción que son “no reactivas”, de modo que no alteran el sabor, el color ni la vida útil del alimento. “No absorbemos muy bien el hierro de la mayoría de los productos enriquecidos”, advierte Fairweather-Tait.

En un estudio que midió la absorción de hierro a partir de alimentos enriquecidos, los investigadores observaron que la absorción de hierro proveniente de cereales para lactantes era muy baja, situándose entre el 0,6% y el 2,2%. Por el contrario, el mismo estudio reveló que la absorción de hierro era mayor en el caso de los panecillos elaborados con harina blanca refinada. (Otro estudio determinó que la absorción a partir de pan elaborado con harina refinada alcanzaba el 13,6%.)

5. Prestá atención a lo que bebés con tus comidas

Los polifenoles de bebidas como el café pueden afectar la absorción del hierro. Getty Images

Lo que bebemos durante las comidas también puede influir en la cantidad de hierro que absorbemos de nuestra dieta. Al igual que ocurre con los oxalatos, la absorción de hierro puede verse reducida por compuestos como los polifenoles, los taninos, la fibra y los fitatos, señala Latunde-Dada.

El café y el té contienen taninos y polifenoles; por tanto, si consumimos un cereal de desayuno rico en hierro junto con una de estas bebidas, no lo absorberemos tan bien. Si deseás tomar una taza de té, lo mejor es hacerlo al menos dos horas después de una comida, aconseja Fairweather-Tait.

Suficiente, pero no demasiado

Los expertos insisten en la importancia de una dieta variada, rica en todo tipo de nutrientes Getty Images

La cantidad diaria recomendada de hierro también tiene en cuenta el hecho de que, en general, absorbemos una proporción relativamente pequeña. Incluso si alcanzás la cantidad diaria recomendada, es probable que solo absorbas entre uno y dos miligramos de hierro al día, señala Fairweather-Tait. Según explica, esta cifra equivale a la cantidad que perdemos diariamente a través de procesos como la sudoración o la menstruación.

Fairweather-Tait sugiere consumir, de forma regular y a lo largo del día, pequeñas cantidades de alimentos ricos en hierro como parte de una dieta equilibrada. Esto se debe a que, paradójicamente, si ingerimos demasiado hierro de una sola vez, nuestro organismo puede terminar absorbiendo menos, ya que es muy eficiente a la hora de regular la cantidad que asimila.

Asimismo, si te planteás recurrir a suplementos, los expertos recomiendan consultar primero a un médico. “El organismo intenta mantener un equilibrio y no desea incorporar una cantidad excesiva”.

*Por Melissa Hogenboom