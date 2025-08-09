Cómo lograr un maquillaje que suavice las arrugas y realce tu piel

Con el paso del tiempo, maquillarse puede volverse un reto, lo que antes dejaba un acabado impecable, ahora puede resaltar arrugas que preferirías disimular. Sin embargo, hay formas de transformar ese efecto no deseado en un maquillaje con acabado suave, luminoso y natural. La clave está en la técnica, los productos y los ingredientes que elijas.

Antes de utilizar cualquier brocha o esponja, hay un paso esencial: hidratar la piel. Los especialistas recomiendan hidratar el rostro previamente para minimizar las arrugas visibles y obtener un maquillaje uniforme.

Hay técnicas para suavizar las arrugas en la piel usando maquillaje iStock

A continuación, algunas recomendaciones para incluir en tu rutina:

Limpieza suave antes del maquillaje.

Hidratación profunda, esto te ayudará a rellenar líneas finas y mejorar la textura de tu rostro.

Primer: algunas fórmulas alisan visualmente la piel y la dejan lista para aplicar el maquillaje.

Asimismo, especialistas de Cerave recomiendan evitar el uso de productos matificantes en piel madura, ya que resecan y endurecen la piel.

¿Qué base y corrector usar para disimular las arrugas?

Las fórmulas con acabados mates o muy densos no favorecen la piel con arrugas. Te contamos lo que debes tener en cuenta para elegir tu base y corrector ideal:

Optá por bases líquidas, ligeras e hidratantes.

Mezclá tu base con unas gotas de sérum para aligerarla y difuminarla mejor en la piel.

Usá correctores cremosos solo en puntos clave (ojeras, entrecejo y líneas que se forman en la piel desde ambos lados de la nariz hasta las comisuras de la boca.)

Tip: aplicá el maquillaje con toquecitos con una esponja húmeda para mejorar el acabado y evitar que se acumule producto en las arrugas.

¿Cómo usar polvo sin que marque las arrugas?

Desde polvo hasta corrector: varios maquillajes pueden hacer la diferencia si se los aplica como es debido

El polvo puede ser un arma de doble filo. Cuando se aplica en exceso o con el producto incorrecto, acentúa las arrugas y resta naturalidad en el maquillaje. Para evitarlo, algunas recomendaciones:

Usá polvo suelto y solo en zonas que realmente lo necesiten (zona T).

Evitá la zona del contorno de ojos, donde las líneas son más notorias.

Finalizá con un spray fijador hidratante para sellar sin resecar.

Cabe destacar que muchos productos de maquillaje incorporan componentes que cuidan la piel a largo plazo, estos productos incluyen ingredientes como ácido hialurónico, vitamina C y colágeno. Son comunes en fórmulas que ayudan a retener humedad y mejorar la elasticidad de la piel.

Estos productos, además de suavizar visualmente las arrugas, aportan beneficios reales en el rostro con el uso diario. Después de todo lo antes mencionado, queda en claro que preparar la piel, elegir fórmulas ligeras y saber aplicar los productos es la fórmula infalible para minimizar las arrugas en tu rutina de maquillaje.

Por Jennifer Ramírez