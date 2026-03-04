Cuál es el impacto de la observación de aves en la arquitectura cerebral y la longevidad cognitiva

Una investigación liderada por el Instituto de Investigación Rotman en Canadá reveló que la observación intensiva de aves no es solo un pasatiempo, sino una actividad capaz de modificar la densidad del tejido cerebral.

El estudio, publicado en The Journal of Neuroscience, sugiere que el entrenamiento especializado en tareas de percepción y atención deja una huella física en el cerebro adulto, lo que potencia habilidades que se mantienen incluso en la vejez.

Modificaciones en la estructura y función cerebral

El equipo dirigido por Erik Wing comparó mediante imágenes de resonancia magnética a 58 adultos (29 expertos y 29 principiantes) de entre 22 y 79 años. Los resultados mostraron que los observadores avanzados poseen una mayor complejidad estructural en regiones clave para la atención y el reconocimiento de objetos.

La observación de aves es fundamental para una buena vejez Freepik

Los hallazgos principales destacan

Menor difusividad media: los expertos presentaron una estructura más densa en el surco frontal superior, la parte intraparietal superior y el giro angular.

Activación selectiva: estas mismas zonas se activan de manera eficiente cuando el individuo enfrenta tareas de identificación exigentes, como clasificar especies foráneas.

Independencia de la edad: los beneficios estructurales se observaron tanto en adultos jóvenes como en mayores, para desafiar la idea de que el envejecimiento impide la reorganización cerebral.

La pericia como escudo contra el deterioro

Aunque expertos como la psicóloga clínica Molly Mather advierten que el estudio no demuestra causalidad directa (podría ser que personas con cerebros predispuestos se sientan atraídas por esta actividad), los investigadores subrayan el valor del aprendizaje deliberado.

La observación de aves somete al cerebro a un entrenamiento riguroso que incluye:

Búsqueda visual y detección de patrones .

y . Memoria de trabajo para comparar lo observado con imágenes mentales.

para comparar lo observado con imágenes mentales. Atención ambiental sostenida en entornos complejos.

“Nuestros intereses y experiencias, especialmente los que demandan horas o décadas, dejan huella en la estructura cerebral”, afirmó Erik Wing.

El Alzheimer es un problema que mayormente afecta a adultos mayores Pexels

El valor del entorno y la socialización

Más allá de la identificación técnica, el profesor Benjamin Katz de Virginia Tech señala que los beneficios podrían ser multifactoriales. La observación de aves suele integrar el contacto con la naturaleza, el ejercicio físico y la socialización, factores que demostraron reducir el riesgo de deterioro cognitivo y mejorar la velocidad de procesamiento de información.

Implicaciones para el futuro

Este estudio abre una ventana a cómo el entrenamiento en habilidades complejas puede ser una herramienta para respaldar la cognición a lo largo de la vida.

Según los autores, estos mecanismos de reorganización cerebral no son exclusivos de la ornitología, sino que podrían extrapolarse a cualquier disciplina que exija un esfuerzo sostenido de percepción y memoria, lo que ofrece una estrategia activa para envejecer con un cerebro más resiliente.

*Por Jaider Felipe Vargas Morales