Cuánta proteína necesita el cuerpo y por qué es un error contar solo la carne, el pescado y los huevos

Adoptar una alimentación sana ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así cómo diversos trastornos. No obstante, los cambios en la producción de alimentos y en los sistemas alimentarios han modificado algunos hábitos, según argumentan expertos como el nutricionista Ismael Galancho, especializado en deporte y salud en entrevista con NatGeo.

El dietista se ha convertido en una de las voces autorizadas para hablar sobre nutrición, en cuánto ha trabajado junto a figuras del deporte como Lionel Messi o el reconocido streamer español, Ibai Llanos, quien se ha hecho conocido entre otras cosas por su cambio físico al bajar de peso.

Según argumenta Galancho, “la industria alimentaria no es ajena a las modas y quiere aprovecharse de ello”. Señala que han convertido a las proteínas en un sello de venta y que la gente está pagando por productos que traen este componente incluso cuando en sus dietas diarias ya consumen lo suficiente.

Recalca que consumir más proteína de la normal no tiene sentido y que, hay un punto en donde esto puede empezar a jugar en contra porque si se consume mucho, las personas pueden dejar de lado otros alimentos que también son necesarios para un correcto funcionamiento del organismo. Y remarcó que “comer proteína no se basa solo en huevos, carne o pescado”.

Los cambios en la producción de alimentos y en los sistemas alimentarios han modificado algunos hábitos (Fuente: iStock - BravissimoS)

El nutricionista también aseguró que las carnes de aves, pescado blanco o azul, lácteos fermentados y proteínas vegetales, así como los yogures naturales son ricos en proteína y afirmó que “al consumir alguno de estos alimentos en el día, es más que seguro que alcanzará la ingesta necesaria para absorber nutrientes”.

Por otro lado también aclaró que en el caso de quienes hacen deporte con frecuencia, aumentar la ingesta de proteína es necesario. Pero remarca que se ha creado una tendencia para que las personas del común crean que comer más proteína es mejor. Indica que en algunos estudios se ha demostrado que 1.2 gramos por kilo es suficiente.

Además, afirmó que las personas que quieren bajar de peso deben consumir proteína y no dejarlas, como comúnmente se puede creer. Ya que, al querer disminuir, “la persona debe hacer un déficit calórico que normalmente se hace con los carbohidratos y grasas para mantener la masa muscular”.

Según la OMS, en la actualidad se consumen más alimentos ultraprocesados ricos en grasas que no son saludables, azúcares libres o sal. Y recalcan que una gran parte de la sociedad ya no consume de manera habitual cantidades suficientes de frutas, verduras, fibra o proteína que ayude a mantener una salud equilibrada.

La carne magra, el pescado, los frutos secos y los huevos son buenas fuentes de proteínas Getty Images

Para la OMS el consumo de proteínas constituye la base de numerosos componentes estructurales del organismo, como el tejido muscular y moléculas esenciales como las hormonas y las enzimas. También afirman que la ingesta de proteína equivale a un 10 o 15% del consumo calórico diario total que sirve para cubrir las necesidades de una persona adulta. Lo que corresponde entre 50 a 75 gramos diarios en una persona con un peso corporal saludable.

Afirman que las proteínas pueden provenir de fuentes animales y vegetales. Su digestibilidad y su calidad son factores que deben tenerse en cuenta especialmente durante la infancia y la adolescencia. Comentan que, en algunos contextos, es beneficioso priorizar la fuente de proteína vegetal con el fin de reducir riesgos de salud en la población adulta.

No obstante, la OMS ha remarcado que la ingesta proveniente del consumo animal sigue siendo relevante para absorber de manera adecuada nutrientes para el cuerpo, en especial en niños, niñas, mujeres embarazadas o que se encuentren en periodo de lactancia. Para esta organización es importante que las personas consulten a su médico tratante con el fin de obtener una dieta precisa y no sufrir desequilibrios alimentarios.

Por Juan Sebastián Cardona Bernal