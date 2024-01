escuchar

Las dietas basadas en una alimentación saludable suelen ser complejas de sostener con el paso del tiempo. Es que hacer ejercicio a diario y comer bien son actividades que requieren constancia, además del seguimiento de profesionales del deporte y la salud para hacerlo correctamente. Por eso, te traemos una receta única para cocinar la avena de una manera que no te sea aburrida y sumes a tu día a día.

Combinándola con ingredientes especiales, se puede transformar en un plato único y que sacie el hambre de tus desayunos o meriendas. La fibra saludable de este cereal puede contribuir a la reducción del colesterol malo, en especial, si se consume en las primeras horas del día.

Cómo sumar la avena a tu dieta Unsplash

Hay muchas maneras de incorporarla a tu rutina: se puede tomar mezclada con proteínas; como batido, añadiéndole leche de vaca o de soja, canela e incluso jugo de frutas. Así, cabe resaltar que la avena es uno de los cereales más ricos en proteínas y grasas, casi el doble que el trigo, hidratos de carbono, vitamina B1 o tiamina, necesaria para el buen funcionamiento del sistema nervioso y, en menor proporción, aporta otras vitaminas del grupo B.

Cómo sumar la avena a diario

Pero, ¿cómo la incluimos a nuestros desayunos? Te compartimos algunas recetas que pueden funcionar para hacer, con avena, como la primera comida del día. Una buena idea es hacer muffins de avena.

Hay que precalentar el horno a 170ºC. Engrasar los moldes elegidos si es necesario.

Batir en un recipiente los huevos con las claras y la vainilla si es líquida, hasta que espumen un poco.

Añadir el yogur o skyr, ralladura de cítricos o vainilla en polvo y/o canela molida si se usa, la harina de avena, los copos y la proteína, y mezclar hasta tener una mezcla homogénea.

La avena puede ser una aliada por su gran cantidad de beneficios

Para preparar la avena común y corriente que todos conocemos, es necesario poner la avena en un recipiente o taza junto con la semillas de chía, la canela y la cúrcuma. Mezclar los ingredientes para integrar sabores. Añadir la leche o bebida vegetal y remover por unos minutos hasta que todo esté bien unificado. Llevar a la heladera durante toda la noche. Al día siguiente, retirar del frío y disfrutar con frutas frescas o congeladas.

¿Qué pasa si no pongo a remojar la avena?

Si la avena no es remojada previamente, los componentes no permitirán que se absorban los nutrientes, dificultando el aprovechamiento de sus propiedades. Es por eso que el remojo no se hace solo recomendable, sino necesario. De hecho, no remojar la avena podría causar gases, propiciar un cuadro de colon irritable o inflamación en el sistema gastrointestinal.

Antes de consumirla, lo primero que tenés que hacer es colocar la avena en un recipiente hondo, al cual se le añadirá un nivel de agua que recubra por completo y supere al de las hojas del cereal. No se debe mezclar, sino dejar reposar en un lugar fresco, con buena ventilación. Finalmente, debés enjuagar, colar y preparar de la manera que más te guste. Los expertos recomiendan añadir, mientras se reposa, una cucharadita de vinagre de manzana o jugo de limón.

De qué manera consumir la avena para que reduzca el colesterol Unsplash

Es crucial que limites tu consumo de este cereal en una porción al día: la cantidad más recomendable es aproximadamente media taza de agua. Si querés tomar este cereal en otra hora, por ejemplo, a la hora de la merienda, lo más recomendable es que lo hagas media hora antes de hacer ejercicio. Según los especialistas, lo ideal es consumir entre 3 a 5 cucharadas de avena por día. De esta manera, tus preparaciones deben incluir avena y otros ingredientes para mejorar y nutrir tu dieta.