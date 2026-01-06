El alimento que aumenta la masa muscular y fortalece los huesos
Una fruta deshidratada específica brinda componentes vitales destinados al tejido esquelético; dicha opción nutricional favorece procesos físicos clave mediante sus altos índices vitamínicos
La Fundación Española de la Nutrición (FEN) difundió este lunes un reporte técnico sobre los componentes de las pasas de uva. Este producto de origen vegetal aporta una combinación de carbohidratos, fibras y minerales básicos para el organismo humano. Diferentes especialistas médicos asocian su ingesta frecuente con la mejora en la salud del sistema circulatorio. Los datos oficiales confirman que este ingrediente natural facilita la depuración de toxinas en el cuerpo.
Cuál es el rol de las pasas de uva en el desarrollo óseo y muscular
Un estudio científico de la Universidad Estatal de Oklahoma precisó que esta fruta deshidratada aporta beneficios directos para la resistencia ósea. Los investigadores determinaron que el consumo de este alimento eleva la presencia de IGF-1 en el organismo, una proteína que cumple una función crítica en la regulación de la hormona del crecimiento humano.
La estructura ósea recibe un refuerzo mineral constante gracias a los niveles de calcio y fósforo que posee el fruto. El desarrollo de las fibras musculares encuentra en este alimento un aliado para la recuperación y el crecimiento. Su densidad calórica y su perfil de carbohidratos proveen la energía necesaria para entrenamientos de alta intensidad.
Este producto natural genera una sensación de saciedad prolongada. Esta característica resulta útil en dietas que buscan la reducción de peso o el control de la ingesta calórica total. Los deportistas utilizan estas uvas secas como un recurso para optimizar el rendimiento físico sin recurrir a suplementos procesados.
Cómo es el perfil nutricional detallado de este superalimento
El análisis bromatológico de las pasas de uva revela una densidad de nutrientes superior a la versión fresca del fruto. La FEN establece que cada 100 gramos de porción comestible contienen los siguientes valores:
- Valor energético: 289 Kcal.
- Hidratos de carbono: 65,5 g.
- Azúcares: 60,16 g.
- Fibra dietética: 4,38 g.
- Proteína: 1,84 g.
- Grasas totales: 1,17 g.
- Sodio: 0,010 g.
La composición incluye vitaminas esenciales como la K, B3 y B1. El aporte mineral se destaca por la presencia de hierro, potasio y calcio. Las pasas mantienen un bajo índice glucémico. Esta propiedad las posiciona como un aperitivo saludable para diversos perfiles metabólicos. La fibra presente en la cáscara y la pulpa seca contribuye a la salud integral del sistema digestivo.
Protección cardiovascular y control del colesterol
La salud de las arterias mejora mediante el consumo de este fruto deshidratado. La vitamina C y la vitamina K presentes en su estructura evitan la calcificación de los vasos sanguíneos. Este proceso mantiene la elasticidad vascular y previene complicaciones crónicas. Los componentes antioxidantes y antiinflamatorios de la uva seca asisten en el control de la presión arterial.
La fibra soluble conocida como pectina interviene de forma directa en el metabolismo de los lípidos. Este compuesto reduce la absorción de grasas durante el proceso digestivo. La consecuencia directa es una disminución en los niveles de colesterol en el torrente sanguíneo.
El consumo regular protege contra el desarrollo de diabetes e hipertensión. La eliminación de toxinas del cuerpo resulta más eficiente por las propiedades diuréticas intrínsecas del alimento. Los flavonoides presentes en la piel del fruto refuerzan la protección celular contra el daño oxidativo.
