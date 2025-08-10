El alimento que brinda más hierro que las lentejas y es ideal para incorporar a la dieta

Son muchos los productos de origen natural que en los últimos años ganaron gran popularidad debido a los múltiples beneficios que ofrecen para el buen funcionamiento del cuerpo y la estimulación que genera a los diferentes sistemas. Entre esos, se encuentra una especia muy popular, común en la mayoría de los hogares, que aporta ocho veces más hierro que las lentejas.

Son muchas las plantas que ganaron protagonismo en el cuidado del organismo, especialmente por su alto contenido de nutrientes. Por otro lado, el hierro es uno de los minerales más importantes, ya que es el responsable de estimular la fabricación de hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a distintas partes del cuerpo.

El portal Medline Plus menciona que el hierro se encuentra en todas las células del cuerpo, pero este no es capaz de producirlo de forma natural, por lo que debe ingerirse con los alimentos de la dieta diaria.

¿Dónde es posible encontrar el hierro?

Si bien son muchos los productos de origen natural que contienen hierro, entre ellos las carnes de cordero, cerdo y mariscos, hay uno que se destaca sobre el resto. De igual forma, las lentejas se consideraron por años como uno de los productos alimenticios más ricos en este mineral, pero existe una planta que contiene ocho veces más hierro que esta legumbre.

Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Universidad de Harvard, menciona que existe una especia que se destaca por múltiples beneficios al cuerpo, pero especialmente por su contenido en hierro. Se trata del romero, una especia aromática, muy utilizada alrededor del mundo debido a sus múltiples beneficios para el cuerpo humano. Este ingrediente es también usado en la medicina tradicional debido a las propiedades que estimulan y favorecen las secreciones y la producción de jugos gastrointestinales.

Varios estudios realizados internacionalmente descubrieron que el romero, a su vez, fortalece la memoria, la concentración y la salud cerebral. Algunos de los componentes de esta planta medicinal son:

Ácido rosmarínico : este posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que protegen las células del cerebro.

: este posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que protegen las células del cerebro. Carnosol : es un compuesto con propiedades neuroprotectoras que reduce el estrés oxidativo y mejora la función cognitiva.

: es un compuesto con propiedades neuroprotectoras que reduce el estrés oxidativo y mejora la función cognitiva. Ácido carnósico: actúa como un antiinflamatorio y protege las neuronas del daño.

Para las personas que no consumen carne, incluir romero en sus platos veganos o vegetarianos puede ayudar a sumar el hierro necesario para el cuerpo (Foto: Redes Sociales)

Se descubrió que, además, el romero posee un gran contenido de hierro, incluso más que las lentejas o algunas carnes. Una publicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de España, indica que 100 gramos de romero ofrecen 28,9 miligramos de hierro; mientras que una porción de 100 gramos de lentejas, ofrece al cuerpo 3,3 miligramos de hierro, un 18 % de la ingesta diaria recomendada.

Beneficios del romero para la salud

Investigaciones publicadas en Therapeutic Advances in Psychopharmacology mencionan que el romero mejora la calidad de la memoria y nutre el cerebro en los adultos mayores. Por otro lado, investigadores de la Universidad de Northumbria en el Reino Unido determinaron que la inhalación del aroma del romero puede mejorar el rendimiento cognitivo en tareas que requieren de gran velocidad mental.

Por Alejandra Hernández Torres