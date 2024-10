El error más común que cometen los padres al criar a sus hijos, según una psiquiatra infantil

Escuchar

Aunque pueden tener las mejores intenciones, los padres suelen cometer errores al criar a sus hijos. Es que, en definitiva, educar a los niños para el mundo real no es una tarea sencilla. Para ayudar a los adultos, Willough Jenkins, psiquiatra canadiense especializado en psiquiatría infantil, reveló el error más común que cometen los padres.

“Decirles a los niños que no lloren envía el mensaje de que sus sentimientos no son válidos. El llanto es una forma natural de expresar emociones y es importante que los niños se sientan seguros al mostrar lo que sienten”, explicó la psiquiatra en un video publicado en sus redes sociales (@drwilloughjenkins). Además aconsejó que en lugar de decir “no llores” los padres deberían decir: “Está bien sentirse triste, hablemos de eso”.

Invalidar el llanto de un niño es un error de crianza, según la psiquiatra “Diseñado por Freepik”

Según Jenkins, es muy importante que los pequeños sepan administrar sus propias emociones. “Apoyar la expresión emocional ayuda a que los niños aprendan a gestionar sus sentimientos de forma saludable. Fomentemos la honestidad emocional y construyamos la resiliencia”, destacó.

Sin embargo, no todos recibieron el consejo de Jenkins con los brazos abiertos. “Algunas personas, independientemente de su edad, utilizan las lágrimas como medio de manipulación para conseguir lo que quieren”, escribió una usuaria. Ante esto, la psiquiatra respondió: “’Fingir llanto’ es comunicar una necesidad que vale la pena explorar, y decirle que deje de llorar no es permitir que esa necesidad sea explorada; hay otras formas de abordarla. Me temo que con demasiada frecuencia se considera que los niños son manipuladores en lugar de buscar conexiones“, argumentó.

O Globo/GDA