El poder del aloe vera: cómo preparar una crema facial casera

El cuidado de la piel siempre es un tema susceptible, ya sea porque al momento de realizar una actividad cotidiana las personas no se preocupan en tener el cuidado necesario, como podría ser exponerse al sol, viento y medio ambiente de manera inadecuada por eso hay que empezar a tomar esto en cuenta e implementar cuidados necesarios.

En lo que se refiere a lo nutricional, el conocer los beneficios de los antioxidantes que componen ciertos alimentos, así mismo como la capacidad que tienen para producir colágeno puede cambiar la evolución natural de la piel y extender la juventud de la misma.

Algo muy común que se puede encontrar en la mayoría de tiendas y es cada vez más utilizada por sus distintos beneficios, es el aloe vera. Es una de las plantas más valoradas en la preparación de remedios caseros para el cuidado de la piel, ya que tiene un poder cicatrizante que puede ayudar a la regeneración de tejidos.

El cuidado de la piel cada vez gana más adeptos (Foto: Freepik)

No solo ayuda a cuidar la piel, también tiene un efecto analgésico que calma el dolor, es anticoagulante y un aliado contra las alergias. En infusión ayuda contra la congestión nasal y el estreñimiento. Proveniente de África, cuenta con casi 500 variedades identificadas, aunque la más utilizada es la nombrada aloe barbadensis miller.

Existen multitud de productos que cuentan con los componentes de la sábila, pero también se puede preparar de manera casera si se siguen los próximos pasos detallados:

Para preparar la crema casera de sábila, mezclar en una olla a fuego bajo media taza de aceite de coco, dos cucharadas de aceite de jojoba y una cucharada y media de cera de abejas hasta que se derritan.

Dejar enfriar un poco y agregar una taza de gel de sábila.

Batir bien hasta que quede homogéneo, añadir de cinco a ocho cucharadas de aceite esencial de lavanda (si quiere darle aroma).

Volver a mezclar y guardar la crema en un frasco de vidrio limpio, manteniéndolo en un lugar fresco y alejado del sol.

El aloe vera tiene múltiples propiedades que pueden aprovecharse Freepik

El modo de emplear esta crema es sobre piel limpia y seca, antes del protector solar de uso diario e igualmente en la noche al dormir, es importante probarla antes de aplicarla en el rostro en una zona más inocua para comprobar que no exista alguna reacción alérgica (no se puede usar sobre quemaduras o heridas abiertas severas).

La maquilladora aragonesa Ana Bruned explica que hay diversas sustancias que estimulan la producción de colágeno, como la vitamina C. Además, señala que el retinol, un derivado de la vitamina A, también favorece la generación de colágeno cuando se aplica sobre la piel, lo que ayuda a reducir arrugas, manchas y a mejorar su textura y apariencia.

¿Cuáles son los beneficios del Aloe Vera?

Hidrata la piel.

Cicatriza heridas.

Alivia quemaduras solares.

Combate el acné.

Previene el envejecimiento.

Por Jaider Felipe Vargas Morales