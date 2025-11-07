El truco para mantener las bananas amarillas y frescas durante días: así se deben guardar

Conservar las bananas frescas y amarillas durante varios días puede parecer una misión imposible, y más aún en las épocas de calor intenso, que es cuando la maduración se acelera. Sin embargo, existen trucos sencillos y respaldados por especialistas que permiten alargar su vida útil sin alterar su sabor ni su textura.

Según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, las bananas se venden en distintos estados de maduración, y es importante conocer cómo almacenarlas correctamente para que lleguen en el punto justo al momento de consumirlas. “La fruta debe madurar de a poco, para aprovecharla cuando se la desee”, indicaron desde el organismo.

El principal consejo de los expertos es no separar las bananas del racimo, ya que al hacerlo se acelera el proceso de oxidación. Además, se recomienda envolver el extremo superior del racimo con film transparente o papel de aluminio. Este simple truco ayuda a reducir la liberación de etileno, el gas natural que produce la fruta y que provoca su maduración.

Los expertos no recomiendan guardar las bananas en la heladera (Foto: FreeP¡CK)

El sitio gastronómico Bon Viveur coincidió en esta recomendación y sumó otras medidas prácticas para llevar adelante:

Guardarlas a temperatura ambiente : a diferencia de lo que muchos creen, no conviene llevarlas a la heladera. El frío oscurece la cáscara y cambia la textura de la fruta.

: a diferencia de lo que muchos creen, no conviene llevarlas a la heladera. El frío oscurece la cáscara y cambia la textura de la fruta. Evitar el sol y las corrientes de aire : las bananas deben mantenerse en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa, ya que el calor acelera la maduración y las corrientes de aire favorecen la oxidación.

: las bananas deben mantenerse en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa, ya que el calor acelera la maduración y las corrientes de aire favorecen la oxidación. No mezclarlas con otras frutas maduras : el etileno que liberan manzanas o peras, por ejemplo, puede afectar a las bananas y hacer que se echen a perder más rápido.

: el etileno que liberan manzanas o peras, por ejemplo, puede afectar a las bananas y hacer que se echen a perder más rápido. Usar film transparente en el tallo: envolver la parte donde se unen las bananas puede ayudar a ralentizar la liberación del gas y conservarlas firmes y amarillas durante más tiempo.

Trucos sencillos para conservar las bananas por más tiempo

¿Qué hacer si las bananas ya están maduras?

Si las bananas comienzan a tomar un color negro en su interior, muchas personas deciden dejarlas a un lado. Sin embargo, aún son aptas para el consumo y pueden aprovecharse para infinidad de recetas. Te dejamos algunas fáciles y económicas para realizar:

Helado de piña y banana

Aporte energético: 65 calorías por porción de 60 g.

Rinde: 5 porciones.

Ingredientes:

250 g de piña

150 g de banana (1 grande)

100 mL de agua potable

20 g de azúcar

Preparación: Licuar las frutas peladas junto con el agua y el azúcar. Una vez que la mezcla esté homogénea, verter en moldes para helado y llevar al congelador hasta que solidifique.

Torta de banana y canela

Aporte energético: 158 calorías por porción de 60 g.

Rinde: 12 porciones.

Ingredientes:

2 bananas grandes (300 g)

250 g de harina leudante

100 mL de leche

60 g de azúcar

1 huevo

40 mL de aceite

1 cucharada de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación: Licuar las bananas con el azúcar, el huevo, la leche, el aceite, la vainilla y la canela. Incorporar la harina y mezclar. Colocar la preparación en una budinera enmantecada y hornear a 180 °C durante 20 minutos.