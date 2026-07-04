Qué significa para la psicología dormir con la televisión prendida

Dormirse con la televisión prendida es una costumbre muy frecuente. Algunas personas lo hacen porque se quedan viendo una película o una serie, mientras que otras necesitan escuchar el sonido de fondo todas las noches para lograr descansar. Aunque puede parecer un simple hábito, desde la psicología existen distintas explicaciones que ayudan a comprender por qué ocurre.

La psicóloga Anna Svetlaya (@annasvetlaya.psi), con más de 67 mil seguidores en redes sociales, explicó que esta conducta no suele ser casual y que, en muchos casos, responde a mecanismos inconscientes del cerebro vinculados con la seguridad, la regulación de los pensamientos y la necesidad de compañía.

De acuerdo con la especialista, una de las principales razones se relaciona con lo que denomina “anulación de la vigilancia”. En un ambiente completamente silencioso, el cerebro permanece mucho más atento a cualquier estímulo inesperado. En ese contexto, un pequeño ruido, como el viento, un objeto que cae o incluso un insecto, puede ser interpretado como una posible amenaza. En cambio, el sonido constante de la televisión genera un entorno conocido y predecible que disminuye esa sensación de alerta.

Una psicóloga explica los motivos por los que muchas personas no se pueden dormir si no dejan la televisión prendida

El ruido familiar de la televisión funciona para muchas personas como si fuera una canción de cuna; al reconocerlo, el cerebro se relaja y lleva mayor seguridad. Esto es igual al caso de aquellas personas que utilizan ruidos de lluvia o ruido blanco para dormir, ya que produce el mismo efecto.

Otra explicación está relacionada con la llamada “disrupción de pensamientos”. Muchas personas llegan a sus casas por la noche con preocupaciones, ansiedad o una intensa actividad mental que dificulta conciliar el sueño. En esos casos, las voces de un programa o de una película aportan un nivel de estimulación suficiente para desviar parcialmente la atención de los pensamientos repetitivos, sin exigir una concentración total.

El tercer motivo señalado por Svetlaya es la denominada “comodidad parasocial”. Se trata del vínculo emocional que muchas personas desarrollan con figuras públicas, conductores, actores o personajes que ven con frecuencia.

Dormir con la televisión prendida funciona para muchas personas como una canción de cuna que relaja la mente (Foto: Creada con IA)

Escuchar voces conocidas durante la noche puede generar una sensación subjetiva de compañía y reducir la percepción de aislamiento. Desde una perspectiva evolutiva, explica la psicóloga, el cerebro humano asocia estar completamente solo con una situación potencialmente riesgosa, por lo que la presencia de sonidos familiares puede resultar reconfortante. “Por ende, la próxima vez que te acuestes a dormir y prendas la tele, fíjate bien y recuerda que estás prácticamente evitando y huyendo de un miedo inminente”, concluyó en el video Anna Svetlaya, invitando a más personas a cambiar este hábito para cuidar su salud mental.

¿Es recomendable dormir con la televisión prendida?

Aunque estos mecanismos ayudan a explicar por qué muchas personas adquieren este hábito, distintos especialistas en medicina del sueño advierten que mantener la televisión encendida durante toda la noche puede afectar la calidad del descanso.

La luz emitida por la pantalla y los cambios constantes de sonido pueden alterar el ciclo natural del sueño y disminuir el descanso profundo. Por ese motivo, quienes necesitan un estímulo sonoro para relajarse suelen beneficiarse más de alternativas como temporizadores, sonidos ambientales o ruido blanco, que ofrecen un entorno más estable y con menor impacto sobre el sueño.