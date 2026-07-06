Giorgio Barone, ex chef personal de Cristiano Ronaldo: “Su dieta incluye palta, huevos, arroz negro, pollo y pescado; toda comida normal”

Para rendir bien en el deporte es necesario una rutina estricta que comprende el entrenamiento diario y el enfoque mental en el objetivo. Además, los expertos también incluyen la alimentación, uno de los motores básicos para triunfar en cualquier disciplina. Giorgio Barone, exchef personal de Cristiano Ronaldo, lo orientó en qué alimentos debía consumir para que su físico soportara la exigencia en cada partido.

Barone trabajó con Rolando durante su etapa en la Juventus y lo acompañó en la competición de la Champions League. Lejos de lo que cualquiera puede creer acerca de los futbolistas millonarios que comen opciones exóticas y de un alto costo monetario, el chef desmintió esa idea y confirmó que el portugués tiene una dieta estricta en comida de calidad como cualquier otra persona.

La dieta de Ronaldo se basa en alimentos sanos como frutas, verduras y legumbres (Fuente: Instagrma/@cristiano)

En diálogo con Covers, Barone dijo: “La mayoría de las cocinas de sus casas son cocinas clásicas. Desmintamos el mito de que los futbolistas comen cosas especiales. Comen cosas muy sencillas, pero bien y sanas”. Y sentenció: “Su alimentación era bastante normal, así que no comía cosas muy caras... Comía cosas normales, como la gente normal”.

El menú de Ronaldo consistía en palta, huevos, arroz negro o rojo, pollo y pescado. Además, el chef indicó que no trata su cocina como un laboratorio de química. La obsesión moderna por controlar cada detalle está completamente ausente de su rutina. “No, Ronaldo no tiene un objetivo diario de proteínas. No mide la comida, las proteínas, los carbohidratos ni nada por el estilo. Comía mucho porque entrenaba mucho”, dijo Barone.

Por otra parte, el experto señaló que el jugador portugués no tiene atracones de comida dulce o desarreglos los fines de semana. En su vida no existe el concepto de “día libre” o del “permitido semanal”. “Él no come comida basura. Nunca. Ni siquiera de vacaciones. Nada de azúcar. Ni siquiera en el café. El azúcar es un veneno para nuestro cuerpo”. Estos son hábitos y no una restricción temporal.

Cristiano Ronaldo acompaña su dieta con un entrenamiento rutinario diario, que le permite tener un cuerpo saludable y listo para rendir en cada partido (Fuente: Instagrma/@cristiano)

Barone reveló que Cristiano cenaba muy temprano porque no se duerme bien con el estómago lleno. Consideraba que era lo peor que podía pasar. Incluso remarcó que muchos jugadores tienen “la mala costumbre” de trasnochar, pero en el caso de CR7 era distinto y sabía que ese es un mal camino.

El desayuno, la base de todo

El chef recordó que Cristiano seguía una línea acorde a sus necesidades físicas. Abogaba por el ayuno intermitente, el cual, según el experto, provee de energía extra al iniciar el día y permite desintoxicar el cuerpo.

Incluso eliminó la dieta mediterránea, propia de la cultura de su país, en especial porque consiste en el consumo de pan y leche, algo que el futbolista sabía que podía perjudicarlo. “Si necesita carbohidratos, los obtiene de las verduras, así que no necesita nada hecho con harina. Nada como pasta, pan u otro tipo de alimentos”.

La dieta de Ronaldo consiste en huevos, palta, arroz, pollo y pescado (Fuente: Pexels)

Al término de la entrevista, Giorgio Barone advirtió: “Todos tenemos sistemas digestivos y estructuras musculares diferentes, así que no es correcto comer lo mismo que un futbolista estrella y pensar que eso te convertirá en una superestrella. Mucha gente comete ese error”. Por esta razón, antes de hacer un cambio en tu dieta diaria, lo mejor es que consultes con un especialista.