Especialistas coinciden en que los calambres nocturnos pueden ser por falta de hidratación, magnesio y mala circulación

Los calambres nocturnos en las piernas son una de las molestias musculares más frecuentes entre los adultos y pueden interrumpir el sueño con un dolor intenso que dura desde algunos segundos hasta varios minutos. Aunque en muchos casos no representan un problema grave, también pueden estar asociados con distintos factores, como la falta de hidratación, el déficit de magnesio o alteraciones en la circulación.

Qué causas pueden provocar los calambres nocturnos

Según Mayo Clinic , estos espasmos musculares suelen afectar principalmente la pantorrilla , aunque también pueden presentarse en los pies o los muslos.

, estos suelen afectar principalmente la , aunque también pueden presentarse en los pies o los muslos. Los calambres se producen de manera involuntaria mientras la persona descansa o duerme y pueden dejar dolor muscular incluso después de que terminan.

La razón de los calambres nocturnos, según el médico Enrique Soltanik

Los profesionales señalan que estirar el músculo afectado suele ser una de las formas más eficaces de aliviar el dolor. En cuanto a las causas, según Cleveland Clinic, no existe un único motivo.

Aunque algunos episodios de calambres son considerados idiopáticos, es decir, que aparecen sin una explicación clara, existen factores que aumentan el riesgo de sufrirlos, especialmente durante la noche. Entre las causas más frecuentes mencionadas por los especialistas se encuentran:

Permanecer sentado durante muchas horas

Sobrecargar los músculos con ejercicio intenso

Permanecer mucho tiempo de pie

Deshidratación

Déficit de magnesio y de otros electrolitos

Problemas de circulación sanguínea

Daño en los nervios asociado con la diabetes

Enfermedad renal

Cleveland Clinic también explica que el envejecimiento incrementa el riesgo de sufrir estos episodios, ya que los tendones se acortan de forma natural con el paso de los años.

Especialistas coinciden en que los calambres nocturnos frecuentes pueden ser por falta de hidratación, bajos niveles de magnesio y mala circulación

Además, los calambres nocturnos son frecuentes durante el embarazo debido al aumento de la carga sobre los músculos de las piernas.

Qué enfermedades pueden estar relacionadas con los calambres nocturnos

Si bien la mayoría de los calambres nocturnos no representan una emergencia médica, los profesionales advierten que, en ocasiones, pueden ser el síntoma de una enfermedad subyacente. .Según Cleveland Clinic, entre las afecciones asociadas figuran:

Diabetes

Enfermedad arterial periférica

Insuficiencia renal

Insuficiencia cardíaca

Cirrosis

Neuropatías periféricas

Enfermedad de Parkinson

Niveles bajos de potasio

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Aunque algunos calambres nocturnos ocurren sin un motivo, hay algunos factores que pueden favorecer su aparición

Por ese motivo, la institución recomienda consultar con un médico cuando los episodios aparecen con frecuencia, son muy dolorosos o se acompañan de otros síntomas, como hinchazón, entumecimiento o cambios en la piel de las piernas.

Cómo aliviar y prevenir los calambres nocturnos

Cuando aparece un calambre nocturno, los médicos coinciden en que el primer paso consiste en estirar el músculo afectado. También pueden ayudar otras medidas sencillas para disminuir el dolor:

Estirar la pierna y flexionar el pie hacia la espinilla.

Masajear suavemente el músculo.

Caminar durante unos minutos.

Aplicar calor con una almohadilla térmica o tomar un baño tibio.

Utilizar hielo si persiste el dolor.

Elevar la pierna después de que el espasmo desaparezca.

El estiramiento nocturno es un aliado clave para prevenir y aliviar los calambres durante el sueño

Para reducir la frecuencia de estos episodios, Mayo Clinic y Cleveland Clinic recomiendan:

Mantener una buena hidratación durante el día.

Realizar estiramientos antes de dormir.

Hacer actividad física moderada de manera regular.

Utilizar calzado con buen soporte.

Evitar permanecer mucho tiempo sentado o de pie sin moverse.

Seguir las indicaciones médicas respecto al uso de medicamentos que puedan favorecer los calambres.

Respecto al déficit de magnesio, Cleveland Clinic señala que algunos profesionales pueden recomendar suplementos para determinados pacientes. Sin embargo, aclara: “No existe evidencia de que un suplemento vitamínico o mineral prevenga todos los calambres nocturnos, por lo que cualquier tratamiento debe ser indicado por un profesional de la salud”.