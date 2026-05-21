Vonda Wright, experta en longevidad: “Mi objetivo era terminar con la idea de que envejecer es ir hacia un declive inevitable”

El envejecimiento no representa un declive inevitable para el organismo humano. Esta premisa guía desde hace más de dos décadas a Vonda J. Wright, una médica clínica que ejerció como cirujana académica en la Universidad de Pittsburgh y que dedicó su trayectoria profesional a investigar el sistema musculoesquelético.

La especialista, conocida en Estados Unidos como la “doctora de longevidad”, analizó poblaciones de personas mayores que se mantuvieron activas, como los participantes de los National Senior Games, con el objetivo de demostrar que la vitalidad resulta posible incluso en edades avanzadas. Ahora, a sus 58 años, Wright comparte su propio esquema nutricional y conductual para alcanzar una existencia plena.

“Estamos diseñados para movernos”, aseguró Wright, al destacar que caminar, correr o realizar actividad moderada son esenciales para la longevidad Dr. Vonda Wright

“Me concentro en una nutrición limpia y completa”, remarcó la especialista en declaraciones a la cadena CNBC. Según explicó la médica, su dieta diaria prioriza el consumo de verduras de hojas verdes, tales como la espinaca y la col rizada, a las cuales integra incluso en el desayuno, una práctica que ella define como “desayunar ensalada”.

Además, su plan alimentario incluye lácteos, huevos y carne animal. Un pilar fundamental en su estrategia nutricional consiste en alcanzar un gramo de proteína por libra de peso corporal. “Me concentro en consumir 130 gramos de proteína al día para poder desarrollar los músculos que necesito”, aseguró Wright durante una entrevista.

Vonda Wright excluye de su dieta los carbohidratos simples, tales como el pan blanco, debido a que estos productos generan picos en los niveles de glucosa en sangre Vonda Wright

La especialista excluye de su dieta los carbohidratos simples, tales como el pan blanco, debido a que estos productos generan picos en los niveles de glucosa en sangre. “No consumo azúcar a diario y por eso puedo sentir físicamente la diferencia en mi cuerpo”, señaló. La médica explicó que el azúcar le provoca inflamación y una notable somnolencia cerebral, por lo cual opta por una alimentación antiinflamatoria. Como excepción, prepara pan de masa madre cada dos semanas y lo congela, una técnica que reduce el índice glucémico de este alimento. “Es saludable y está hecho con bacterias fermentadas”, indicó la experta sobre este recurso que aporta nutrientes esenciales.

El enfoque de Wright, plasmado en su libro Unbreakable, trasciende la nutrición y abarca la actividad física como motor preventivo. La médica advierte que permanecer sentado durante largos períodos aumenta el riesgo de sufrir infartos, diabetes, obesidad, depresión y mortalidad prematura. Para combatir el sedentarismo, recomienda caminar a paso ligero, elegir caminos indirectos para sumar pasos y utilizar escaleras en lugar de ascensores. Para los trabajadores de oficina, sugiere emplear una pelota de ejercicios durante 30 minutos, realizar sentadillas en la pared mientras atienden llamados telefónicos y mantener el torso y las piernas activos.

Vonda Wright considera que si las personas cuentan con una pared, tienen una forma de hacer ejercicio Vonda Wright

Otra técnica propuesta por la doctora busca dilatar los vasos sanguíneos y eliminar sedimentos grasos mediante la respiración profunda. “Inhala todo el aire que puedas, mantén la respiración durante cinco segundos y exhala; este simple acto libera óxido nítrico”, explicó Wright. Finalmente, aconseja integrar el movimiento en las rutinas de ocio, como ejercitarse durante los cortes publicitarios de la televisión o utilizar una bicicleta estática al mirar programas. La disciplina constante resulta la clave de su método para garantizar un envejecimiento saludable y vigoroso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA