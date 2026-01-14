Estas son las bebidas que no hay que tomar si tenés presión alta

La selección de la bebida durante las comidas influye de manera crítica en el tratamiento de la hipertensión y en la prevención de accidentes cardiovasculares. Los especialistas de la British Heart Foundation señalan que la hidratación incorrecta aumenta el volumen sanguíneo y ejerce presión adicional sobre las paredes arteriales. La exclusión de productos específicos de la dieta diaria resulta una medida indispensable para evitar el agravamiento de los síntomas y acompañar la eficacia de la medicación prescrita.

Las bebidas que no hay que tomar si tenés presión alta

Bebidas con alcohol

El alcohol encabeza la lista de elementos que deben evitarse ante un diagnóstico de hipertensión. El portal Medical News Today explica la relación entre su consumo excesivo y el aumento de la presión, una conducta que también se vincula con el desarrollo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Esta bebida aporta calorías vacías. Su ingesta regular favorece el aumento de peso involuntario.

La ingesta de cerveza, vino y licores genera un efecto rebote en los vasos sanguíneos que eleva la presión arterial por encima de los niveles iniciales Pexels

El National Council on Aging advierte sobre la deshidratación, un problema afecta especialmente a los adultos mayores, ya que pierden la sensación de sed hasta que la deshidratación ya está presente. La falta de líquidos incrementa aún más la presión arterial.

El alcohol tiene un efecto directo en los vasos sanguíneos. Su ingesta los relaja y disminuye la presión de manera temporal. El consumo de grandes cantidades o durante periodos prolongados provoca un efecto rebote, lo que hace que la presión vuelve a elevarse e incluso supera los niveles iniciales. Los expertos sugieren evitar la cerveza, los cócteles, el agua con gas mezclada con alcohol, los licores y el vino.

Los especialistas sugieren evitar la cerveza, los cócteles y el vino, ya que su consumo excesivo se vincula con el desarrollo de enfermedades cardíacas Virginiabar� - Shutterstock�

La cafeína

La cafeína posee la capacidad de elevar la presión arterial. La British Heart Foundation indica que se trata normalmente de un efecto de corta duración. Los niveles descienden cuando se reduce el consumo de esta sustancia.

Aunque no se clasifica como una bebida estrictamente prohibida como el alcohol, la recomendación general apunta a mantener una ingesta moderada. El sitio especializado Medical News Today aconseja consultar con un especialista para determinar la dosis segura en cada paciente. La cafeína no solo se encuentra presente en el café o el té, también en las bebidas energéticas, el chocolate y los refrescos de tipo cola también contienen este estimulante.

La cafeína puede provocar una elevación temporal de la presión arterial, por lo que se recomienda mantener una ingesta moderada y consultar la dosis segura con un especialista Thinkstock

Las bebidas con alto contenido de azúcar, sal y grasas saturadas afectan negativamente la salud cardiovascular. El portal de salud Vimec señala el papel relevante del azúcar en el aumento del riesgo de hipertensión y sostiene que el consumo excesivo y habitual incrementa la presión arterial sistólica. Esta conducta alimentaria favorece la inflamación y la resistencia a la insulina.

Los refrescos, jugos industrializados, tés embotellados y bebidas deportivas contienen grandes cantidades de calorías vacías. Estos líquidos contribuyen al aumento de peso. El sobrepeso altera por sí mismo la presión arterial. El portal Vimec destaca un dato estadístico contundente: las personas que obtienen más del 25% de sus calorías diarias a partir del azúcar tienen hasta tres veces más probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas en comparación con quienes realizan un consumo moderado. La estrategia eficaz consiste en limitar estas bebidas y optar por agua natural, agua mineral sin azúcar o infusiones.

El consumo habitual de refrescos, jugos industrializados y bebidas deportivas incrementa la presión arterial sistólica y triplica el riesgo de enfermedades cardíacas Freepik

La importancia de la alimentación para las personas que tienen presión alta

La adopción de hábitos saludables constituye la herramienta más efectiva para el tratamiento. Esto incluye la actividad física regular, el mantenimiento de un peso adecuado y el cuidado de la dieta. Un artículo de la British Heart Foundation destaca la existencia de planes alimentarios especializados para estos casos. La dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) recomienda limitar la ingesta de sodio a un máximo de 2300 mg al día.

Este régimen promueve el consumo de alimentos naturalmente bajos en sodio. La lista incluye productos lácteos con poca grasa, granos integrales, frutas y verduras. También se aconseja la incorporación de carnes magras y otras fuentes de proteína como lentejas, nueces, quinoa y tofu. Los alimentos ricos en nutrientes cardiosaludables, fibra y antioxidantes ayudan a reducir la retención de líquidos. La acumulación de fluidos aumenta el volumen sanguíneo y ejerce mayor presión sobre las paredes arteriales si no se controla.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.