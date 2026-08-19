Hui Xu, psicólogo: “El trabajo con sentido no siempre surge de encontrar el camino ideal”

Las decisiones de carrera no siempre conducen a una opción perfecta. Hui Xu, psicólogo de la Universidad de Macao, plantea que aprender a avanzar aun cuando persisten dudas puede favorecer la construcción de un trabajo con sentido. El análisis siguió durante seis meses a 995 adultos empleados en Estados Unidos y evaluó cómo afrontaban elecciones profesionales complejas.

Cómo aceptar la incertidumbre puede ayudar a tomar decisiones de carrera

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), los resultados fueron publicados el 23 de julio en el Journal of Counseling Psychology. La investigación estuvo a cargo de Hui Xu, de la Universidad de Macao, y Blake A. Allan, de la Universidad de Houston.

Una mayor sabiduría profesional se vinculó con más sentido en el trabajo Magnific

Los autores utilizaron el concepto de “sabiduría profesional” para describir un recurso psicológico que puede desarrollarse y que ayuda a tomar decisiones cuando no existe una respuesta evidentemente correcta.

Xu explicó que muchas personas sienten presión por encontrar el empleo perfecto o tomar la elección profesional ideal, pero señaló que “el trabajo con sentido puede surgir no solo de encontrar el camino ideal”, sino también de aprender a convivir con la incertidumbre, evaluar alternativas y construir significado “dentro de circunstancias imperfectas”.

Este enfoque implica reunir y evaluar la información disponible, aceptar que algunas dudas permanecerán, confiar en la intuición y avanzar pese a la incomodidad.

A diferencia de determinados rasgos de personalidad, esta capacidad puede desarrollarse a través de la educación y el asesoramiento profesional.

Sabiduría profesional: qué relación tiene con el trabajo con sentido y el bienestar laboral

El estudio siguió a 995 adultos empleados en Estados Unidos durante seis meses. Los participantes completaron evaluaciones en tres momentos, separados entre sí por aproximadamente tres meses.

En la primera etapa, los investigadores midieron su nivel de sabiduría profesional mediante una escala de 20 ítems. Las afirmaciones indagaban qué estrategias utilizaban los participantes ante decisiones profesionales difíciles.

Cada persona indicó su nivel de acuerdo o desacuerdo en una escala del uno al siete. Las puntuaciones más altas representaban una mayor tendencia a emplear este tipo de estrategias. Tres meses después, los investigadores evaluaron cuánto sentido encontraban los participantes en su trabajo. En la última medición, otros tres meses más tarde, analizaron su satisfacción laboral, con la vida y compromiso con el empleo.

Qué reveló el estudio sobre 995 trabajadores de Estados Unidos

Las personas que obtuvieron puntuaciones más altas en sabiduría profesional al inicio del estudio tendieron a declarar un mayor sentido en su trabajo tres meses después. Ese resultado se relacionó posteriormente con niveles más altos de satisfacción laboral y compromiso con el empleo.

La asociación con la satisfacción general con la vida fue más débil, por lo que los resultados mostraron un vínculo más directo con aspectos relacionados específicamente con el trabajo durante los seis meses analizados.

Xu señaló que esta capacidad no se limita a sentirse tranquilo ante una situación incierta. También puede permitir que las personas “creen o reconozcan activamente significado en su trabajo”.

Los resultados fueron consistentes entre trabajadores de distintos perfiles sociales y demográficos Magnific

El psicólogo agregó que aprender a decidir con información incompleta, confiar en la intuición y aceptar la vulnerabilidad puede impulsar una exploración más profunda de la propia vida y facilitar el hallazgo de “formas de significado que no siempre pueden alcanzarse únicamente mediante el razonamiento”.

Por qué buscar la decisión de carrera perfecta puede aumentar la incertidumbre

El interés de Xu por estudiar este fenómeno surgió de sus interacciones con estudiantes y clientes que tenían dificultades para tomar decisiones sobre sus carreras pese a disponer de abundante información sobre sus opciones.

El especialista observó que una parte de ese problema estaba relacionada con la necesidad de alcanzar certeza antes de actuar. Según explicó, muchas personas enfrentan dificultades porque les cuesta aceptar “la inevitable incertidumbre” alrededor de la elección profesional considerada correcta.

A partir de esas experiencias, Xu planteó una pregunta orientada a las herramientas prácticas disponibles: qué estrategias pueden utilizar las personas para atravesar ese momento profesional y alcanzar resultados adaptativos en sus carreras.

Los investigadores también observaron que las relaciones entre sabiduría profesional, trabajo con sentido y bienestar se mantuvieron de manera consistente entre participantes de distinto género, raza y nivel socioeconómico.