La dietista Johannah Katz prioriza cuatro grupos de alimentos al preparar el almuerzo escolar de sus hijos para ofrecerles viandas equilibradas. Su método combina productos habituales, acompañamientos variados y opciones que reducen el tiempo de preparación.

Los 4 grupos de alimentos que una nutricionista incluye en las viandas de sus hijos

La especialista, madre de dos niños, explicó en un artículo publicado en Business Insider lo que cada vianda debe incluir: “Mis hijos simplemente tienen que estar bien alimentados, y para mí, eso significa asegurarme de que se cubran las categorías que quiero incluir: proteínas, carbohidratos ricos en fibra, frutas y verduras, y grasas saludables”.

La dietista recurre con frecuencia a ingredientes conocidos y modifica los complementos Magnific

La nutrición forma parte de su vida personal y profesional. Sin embargo, aclaró que eso no significa que prepare comidas gourmet, corte pepinos en forma de estrella o transforme los sándwiches en corazones.

Como madre trabajadora, Katz también distribuye sus horarios entre el empleo, la escuela, las actividades extracurriculares, los deportes y las responsabilidades domésticas. Por ese motivo, prioriza el contenido nutricional de la vianda y deja la presentación en segundo plano.

Por qué Johannah Katz repite alimentos en el almuerzo escolar de sus hijos

Katz suele repetir algunos alimentos en las loncheras, mientras alterna los acompañamientos y refrigerios. La especialista explicó que la repetición también forma parte de los patrones alimentarios de los adultos y no necesariamente vuelve menos nutritiva una dieta.

Aunque la experta considera importante exponer a sus hijos a una variedad de alimentos, señaló que esas experiencias no tienen que producirse únicamente durante el almuerzo escolar.

Frente a las exigencias cotidianas, descartó que cada vianda deba ser única o convertirse en una “obra maestra artística”. Para ella, buscar ese nivel de perfección puede sumar decisiones a una jornada que ya requiere atender múltiples obligaciones.

Las responsabilidades cotidianas la llevan a simplificar la organización de las comidas

Los alimentos y trucos que Johannah Katz usa para preparar viandas escolares

Entre sus opciones habituales aparecen los sándwiches de mantequilla de maní y mermelada listos para consumir. También prepara pastas a base de frijoles y suele añadirles arvejas para incorporar verduras y color de manera sencilla.

La lista incluye productos comprados con un procesamiento mínimo, como frutas liofilizadas, refrigerios elaborados con un solo ingrediente, yogur bajo en azúcar, purés de fruta y barritas en tamaño pequeño. Los huevos duros representan otra alternativa para completar el almuerzo.

Para acortar los tiempos, Katz utiliza una cortadora multipropósito destinada a frutas y verduras y un aparato específico para cocinar huevos al vapor. La dietista afirmó que se apoya en productos preparados porque sabe que sus hijos los comerán y porque le permiten reducir el estrés.

Además, recomienda este tipo de recursos a sus clientes cuando buscan mejorar su alimentación. Según explicó, la comodidad favorece la constancia y ayuda a incorporar hábitos saludables.

La reiteración no impide mantener una alimentación completa y diversa Magnific

El consejo de Johannah Katz para preparar almuerzos escolares equilibrados

Su profesión le generó durante un tiempo la expectativa personal de optimizar cada almuerzo y funcionar como ejemplo. Katz, sin embargo, recordó que también es una madre que intenta alimentar a sus hijos dentro de una rutina exigente.

La experta aplica en su hogar el mismo mensaje que transmite a sus clientes: “No existe la perfección”. Si las loncheras contienen frutas, verduras, proteínas, grasas saludables y una cantidad adecuada de fibra, considera que cumple con su objetivo.