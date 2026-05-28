Kéfir de agua vs. kéfir de leche: diferencias, propiedades y beneficios para la salud

El kéfir de agua y el kéfir de leche son dos bebidas fermentadas que suelen asociarse por su carácter probiótico, aunque en realidad presentan diferencias importantes en su composición, propiedades y posibles beneficios para la salud. Ambos se elaboran a partir de cultivos de microorganismos que fermentan un sustrato, pero mientras el kéfir de leche se produce a partir de lácteos, el kéfir de agua se obtiene mediante la fermentación de soluciones azucaradas.

De acuerdo con un estudio publicado en Food Bioscience (2023), existen variaciones claras en la microbiota de ambos tipos de kéfir: en el kéfir de leche predominan bacterias lácticas como Lactobacillus, asociadas a la fermentación de productos lácteos, mientras que en el kéfir de agua se encuentran principalmente levaduras y bacterias específicas.

El kéfir es una bebida fermentada que puede contener hasta 60 cepas diferentes de bacterias y levaduras beneficiosas Freepik

Diferencias entre kéfir de agua y kéfir de leche

El kéfir de agua y el kéfir de leche se diferencian principalmente en su base de fermentación, su composición nutricional y el tipo de microorganismos que desarrollan durante el proceso. Estas variaciones determinan no solo su sabor y textura, sino también su perfil de beneficios y su idoneidad según las necesidades dietéticas de cada persona.

Base de fermentación: el kéfir de leche se elabora con leche animal, mientras que el kéfir de agua se produce con agua y azúcares naturales.

el kéfir de leche se elabora con leche animal, mientras que el kéfir de agua se produce con agua y azúcares naturales. Contenido nutricional: el kéfir de leche aporta proteínas, calcio y vitaminas del grupo B, mientras que el de agua es más ligero y bajo en calorías.

el kéfir de leche aporta proteínas, calcio y vitaminas del grupo B, mientras que el de agua es más ligero y bajo en calorías. Textura y sabor: el kéfir de leche es más cremoso y ácido, mientras que el de agua resulta más efervescente y suave.

el kéfir de leche es más cremoso y ácido, mientras que el de agua resulta más efervescente y suave. Perfil probiótico: ambos contienen microorganismos beneficiosos, pero con distintas cepas y proporciones.

ambos contienen microorganismos beneficiosos, pero con distintas cepas y proporciones. Tolerancia digestiva: el kéfir de agua suele ser más adecuado para personas con intolerancia a la lactosa.

El kéfir tiene múltiples beneficios Shutterstock

Propiedades y beneficios para la salud del kéfir de agua y kéfir de leche

El consumo de kéfir de agua y kéfir de leche se asocia con diversas propiedades funcionales derivadas de su proceso de fermentación. Estas bebidas destacan por su capacidad para aportar microorganismos vivos, favorecer el equilibrio intestinal y contribuir a la digestión de nutrientes, además de integrarse fácilmente en dietas equilibradas gracias a su versatilidad.

Apoyo a la microbiota intestinal: favorecen el equilibrio de bacterias beneficiosas en el sistema digestivo.

favorecen el equilibrio de bacterias beneficiosas en el sistema digestivo. Mejora de la digestión: contribuyen a una mejor asimilación de los alimentos y al tránsito intestinal regular.

contribuyen a una mejor asimilación de los alimentos y al tránsito intestinal regular. Refuerzo del sistema inmunológico: su consumo habitual puede apoyar las defensas naturales del organismo.

su consumo habitual puede apoyar las defensas naturales del organismo. Efecto antioxidante: la fermentación puede generar compuestos que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

la fermentación puede generar compuestos que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Alternativa funcional a bebidas procesadas: ofrecen una opción natural con bajo nivel de aditivos y alto valor probiótico.

María Luisa Álvarez